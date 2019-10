【有片】郑裕美、孔刘主演电影《82年生的金智英》月底上映!片方陆续公开海报、剧照、预告 韩媒盛赞此生必听! 鲜于贞娥用玩偶熟记中文名 (G)I-DLE在《Queendom》里cover的2NE1《Fire》点阅率破千万 卢熙京编剧将推出新作《HERE》!李炳宪、韩志旼、新慜娥、裴晟佑、南柱赫等超豪华阵容确定出演 韩台帅哥大合体♥ 丁海寅&刘以豪同框神撞脸,连POSE都同步了! TOP前女友韩瑞熙公开出柜了!! 《脸赞时代》出身的新女友打两次针外貌变男生,被称「小姜栋元」 「情歌唱太好会被粉丝怀疑系列XD」乐童音乐家AKMU歌迷:哥哥在部队里失恋了? 超美!康男♥李相花婚纱照公开:本周六举办婚礼 谁不羡慕这位女粉丝?被姜河那「埋头抱」,还停靠在他的胸口上 ♥

时隔2年才回归的兄妹组合乐童音乐家AKMU,没想到短短2年的时间两人的感性就更上一层楼。

随著各个李灿赫的退伍,他和妹妹李秀贤终於暌违2年重新携新曲登上了《人气歌谣》,演唱了最新歌曲《How can I love the heartbreak, you’re the one I love》。 该收曲目成绩惊人,不仅占据Melon、Bugs、Genie等5个即时音源排行榜首位,还在公开后的是数天里一直占据音源排行榜一位!

而更让歌迷震惊的是兄妹俩的业务能力更上一层楼。 李灿赫和李秀贤并肩坐在椅子上,伴随著音乐轻轻吟唱。 先是李秀贤的清亮歌喉,诉说著对爱人的依恋。



接著是哥哥李灿赫的干净嗓音,伴随著妹妹的歌喉,敲打著听者的心。 尤其是他比之前更婉转的歌词传达力,和虽然嗓音不搞却能穿透人心的感性诠释,都让重新听到李灿赫歌声的歌迷们大赞不已。 甚至有歌迷调侃,明明没有传出任何恋爱传闻,但李灿赫为什么将这首失恋歌曲唱得如此动情,难道是当兵时偷偷恋爱后又分手了?



「图:YouTube」

