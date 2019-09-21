【K社韓文小百科】這次來聊聊韓國20多年間名存實亡的「死刑」！

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其實韓國並沒有廢除死刑，只是20多年未曾真正執行，但社會輿論上對於恢復死刑的爭議始終存在，尤其是每當惡性案件佔據媒體頭條之際。

近日「華城連鎖殺人事件」嫌犯疑似通過DNA比對確定身份的新聞不斷刷新版面，再次引起輿論熱議。 據調查，兇犯在1986年至1991年綁架並奸殺10名女性、僅一人倖存，警方出動數百萬警力、調查了2000多名嫌疑人仍無結論，最終在2006年因為超過公訴時效而被迫終止偵查。



其實韓國的《刑法》和《軍刑法》中均保留有死刑，全國也有5處可以執行死刑的場所，只要獲得青瓦台的決審、法務長官的批準，隨時可以執行死刑。 但實際上，韓國最後一次執行死刑還是1997年金泳三執政期間對23名罪犯執行死刑，從那以後至今只有宣判死刑，但從未確實執行，事實上已經被分類到廢除死刑的國家。



究其原因大致有三：一是韓國歷史上冤殺8人、15人錯判的「人民革命党事件」，存在司法殺人的負面前科；二是考慮到國際機構和全球輿論對於廢死的壓力；最後，韓國加入聯合國又與歐盟關係緊密， 真要執行死刑不得不做各方面衡量。

但是，自從1997年廢死到2007年的十年間，平均每年的殺人犯增加了32%。 目前韓國已被判死刑但未執行的罪犯約70~80人，包括2011年致4人死亡的「的江華島槍擊案」，2014年同樣發生於兵營中造成5死7傷的「高城郡槍擊案」， 以及2015年因不滿女友父母要求分手而將二老殺害並強姦女友的一名男性。

回到另外幾個轟動社會的案子，「華城連鎖殺人事件」的疑似兇犯李某，則是在1994年因奸殺並分屍妻妹被捕，一二審中被判死刑但最終被大法院駁回、改為無期徒刑，目前已服刑25年。 據獄友透露，李某在獄中威信極高、是享受冷氣房的模範囚徒，只是他從不提及個人歷史。



此外，《素媛》原型案件的罪犯趙斗淳在2009年被判12年有期徒刑，將於明年刑滿出獄。



而因1000韓元發生口角、猛刺受害者頭部80餘刃致死的「江西區網咖殺人事件」兇犯金成秀，則是被判30年有期徒刑，出獄後佩戴10年定位裝置/a>。



韓國社會輿論中，支援死刑的論據包括死刑具有足夠的威懾力，能夠阻止私人報復行為，符合國民對法律的期待，且體現了對罪犯的人權關懷（因為無期徒刑帶來的痛苦可能大於死刑）等等；而反對者也打出尊重人權這張牌， 並認為民主國家不可輕易剝奪國民的生命權、存在誤判的可能性，而死刑犯仍有悔改的餘地，同時懷疑死刑能否帶給準罪犯足夠的威嚇效果。

（圖源：MBC，《殺人回憶》《素媛》劇照等）

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