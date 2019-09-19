《殺人回憶》真兇原型時隔33年在監獄中被找到！！韓國三大未解懸案之一，但公訴時效已過

電影《殺人回憶》中的兇手原型——韓國華城連環殺人案犯真兇終於被找到。
1986年至1991年間，韓國京畿道華城市太安鎮一帶，有10名女性陸續被害，殺人犯始終未找到，最終成為韓國三大未解懸案之一。 該案件多次被搬上大小銀幕，其中最為出名的就是電影《殺人回憶》。
而就在昨晚（9月18日），韓國警方通過DNA檢測確定了33年前震驚全韓的「華城連環殺人案」嫌犯李春宰（音譯）。 警方表示，京畿南部地方員警廳最近在重新調查華城連環殺人案時，發現了正在監獄服刑的李春宰是真凶的特定線索。 警方獲取了案發現場證物中留在受害人內衣等處的DNA，並委託國立科學調查研究院進行DNA比對，發現了與DNA一致的嫌疑人特徵。 李春宰今年56歲，因1994年強姦、殺害妻子的妹妹並拋屍被當地法院判處無期徒刑，目前正在監獄服刑。
儘管掌握了DNA這一決定性證據，但警方也透露很難對李春宰做出任何處罰。 因為按照韓國法律規定，2007年之前發生的案件的公訴時效是15年，而華城連環殺人案的最後一起案件發生在1991年4月3日，早已經過了公訴時效。 但考慮到該案的在社會上的影響力，警方表示正在研究是否公開嫌疑人的具體身份資訊等。
「圖：NATE、《殺人回憶》」
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