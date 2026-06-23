《鐵拳教育》現實中繼續上演：南韓教師遭恐龍家長「炫富霸凌」崩潰流產，全國近300名中學生自首線上賭博

Netflix黑馬劇《鐵拳教育》一開播就引發各國劇迷強烈共鳴，劇中各類侵犯教權、校園秩序崩塌事件不僅在過去的數年內多次真實發生，即便在劇集播出之後，仍在現實中繼續上演。

逼到絕路！體能訓練變「虐童」，炫富家長恐嚇：我兒很貴

根據南韓 SBS 電視台報導，慶尚南道金海市某中學的一名體育老師 A 某，因去年6月帶一年級學生在操場做深蹲，竟遭到恐龍家長投訴與恐嚇，最終不幸流產。

學生阿嬤率先怒噴老師讓她孫子在烈日下罰站，還扯出奇葩理由：「我們家小孩是『少陽人』體質（註：韓國傳統醫學四象體質之一，普遍認為不耐熱），平時連水都不怎麼喝，你怎麼可以這樣對他！」A 老師稱解釋沒有單獨讓該名學生罰站，但家長繼續抗議：「我們花了超過兩棟公寓的錢請外籍英文家教、學高爾夫球栽培他，不是你可以隨便對待的小孩！」



兩天後，學生父親更闖入學校，像審訊犯人般質問 A 老師：「我媽說這個老師很沒教養，還真的沒錯。 你竟然對我媽說『我也是父母寶貝拉拔長大的』？」隨後，該家長指控 A 老師曾扯學生耳朵、讓學生做類似深蹲姿勢的「透明椅子」，起訴A老師虐童。

雖然警方最後判定A老師無嫌疑，但家長不依不饒繼續惡意投訴，逼得 A 老師一度絕望尋短。 即使 A 老師向教權保護委員會申訴，委員會也無權對家長進行強製教育。 惡劣家長甚至厚顏無恥地反向起訴老師誣告、損害名譽，行徑令人髮指。



15歲少年為賭債暴打親媽！單一高中48人集體沉迷

《鐵拳教育》中描寫的「校園大型線上賭博」，也在現實中繼續發生。 南韓警察廳日前展開「青少年網路賭博自首專案」，結果在短短一個月內，全國竟接獲高達 294 起自首案件，光是江原道某一所高中，就有多達 48 名學生集體自首！

為了鼓勵學生自首，校園專責警察（SPO）特別製作了印有 IG 帳號的名片發放，積極利用青少年最熟悉的「私訊（DM）」進行引導。 仁川地區一名年僅 15 歲的男學生，因沉迷賭博下注高達 3000 萬韓元，不滿母親拒絕幫他償還 400 萬賭債，竟然暴打母親並企圖做出極端選擇。 而全羅北道一名 17 歲中輟生，在 1 年 2 個月裡匯入賭博網站的金額高達 1600 萬韓元，為籌措賭資而長期離家出走並犯下砸車窗連環竊盜案。



根據統計，這批自首青少年的平均賭博時間長達 1 年，平均賭資高達 300 萬韓元，個案最高下注金額甚至飆破 6000 萬韓元。 在性別方面，男性佔了絕大多數（274人，約 93%）; 而在學歷分佈上，除了高中生（176人，60%）外，連國中生（118人，40%）也大舉淪陷。

目前南韓政府已將自首制度延長至 8 月底，警方表示只要青少年願意自首，將會聯手專業機構協助戒斷，並在法律裁決上盡可能給予寬大處理，後續由校園專責警察與韓國賭博問題預防治療院進行追蹤咨詢。



非法小額貸款、合成毒品問題浮上檯面

在自首青少年中，有3.8%是透過朋友、他人或「高利貸代付」籌措賭資。 「高利貸代付」是犯罪分子利用社群平台幫學生代付 10 萬韓元左右的遊戲幣、偶像周邊或演唱會門票等，事後索取相當於本金 20% 到 30% 的「辛苦費」，或每小時加收1000到10000韓元的「遲到費」。 換算下來，早已遠遠超過南韓法定最高年利率（年息 20%），然而青少年往往因為金融知識匱乏、不敢報警，淪為犯罪分子的肥羊。

另一方面，根據南韓行政安全部國立科學搜查研究院，去年 10 代青少年濫用「合成大麻」的比例，竟然高居全體年齡層之冠。 據了解，合成大麻在所有新興毒品中，屬於幻覺誘發效果極強的硬性毒品，嚴重危害青少年身心。



目前，南韓社會對爆款劇《鐵拳教育》的討論也陷入兩極：一派人士質疑該劇涉嫌對身為弱勢群體的學生煽動仇恨; 但另一派則強調，大眾應高度注視這部作品「來源於現實」的警示意義，並以此為契機，深刻反思何謂真正的教育，以及大韓民國現行的教育體制是否足夠嚴密，能夠真正落實對孩子的保護與導正。



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