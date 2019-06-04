【江西區網咖殺人事件】兇犯金成秀被判有期徒刑30年 被指共犯的弟弟無罪釋放
生活 2019年6月4日 星期二14:51 Sani
今日，首爾南部地方法院對「江西區網咖殺人魔」金成秀宣判30年有期徒刑，未判死刑，其弟弟則被判無罪。
事件回顧：【綜合】殘忍行兇竟只因1000韓元！「江西區網咖殺人事件」嫌犯陳述＆被害者求救電話及簡訊公開
金成秀去年10月與網咖工讀生申某（20歲）發生語言衝突，後跑回家拿來刀具，在弟弟抓住申某雙手時申某頭面部猛刺80多刀致其死亡。 檢方曾要求死刑：「必須嚴懲金成秀，有必要與社會隔離。 」
但法院裁判部認為：「被告人的行為極其殘忍，給社會大眾造成恐怖感。 被告人沒能獲得受害人遺屬的寬容，遺屬寫了要求嚴懲的請願書。 金成秀有再犯的危險性。 」對其宣告30年有期徒刑，出獄後要佩戴10年定位裝置。
而被指有共犯嫌疑的弟弟金某，原本被檢方求刑1年6個月，但最終被判無罪。 裁判部認為：「沒有能夠證實行兇的證據。 當時情況緊急，弟弟的行為可以被看做是勸架。 分析監控錄影後，認為沒有證據顯示弟弟幫助哥哥行兇。 」
金成秀剛被逮捕時曾稱「心神微弱」試圖減刑，後經鑒定被排除在外。
參考：韓國沒有廢除死刑制度，但自1997年起暫停執行死刑，被納入「實際上已廢除死刑的國家」行列。 然而暫停執行死刑後，從1998年到2007年的十年間，殺人犯增加了32%。
（圖源：KBS等）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
韓國的法官跟台灣法官真是有得比.....
20分前
-
-
最希望死刑的應該是弟弟吧～如果表現好二十年就出獄，到時候要靠弟弟養，如果弟弟有老婆孩子還要養廢物哥，想想就可怕！
22分前