【江西區網咖殺人事件】兇犯金成秀被判有期徒刑30年 被指共犯的弟弟無罪釋放

【江西區網咖殺人事件】兇犯金成秀被判有期徒刑30年 被指共犯的弟弟無罪釋放

生活   2019年6月4日   星期二14:51   Sani   3

今日，首爾南部地方法院對「江西區網咖殺人魔」金成秀宣判30年有期徒刑，未判死刑，其弟弟則被判無罪。

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金成秀去年10月與網咖工讀生申某（20歲）發生語言衝突，後跑回家拿來刀具，在弟弟抓住申某雙手時申某頭面部猛刺80多刀致其死亡。 檢方曾要求死刑：「必須嚴懲金成秀，有必要與社會隔離。 」

但法院裁判部認為：「被告人的行為極其殘忍，給社會大眾造成恐怖感。 被告人沒能獲得受害人遺屬的寬容，遺屬寫了要求嚴懲的請願書。 金成秀有再犯的危險性。 」對其宣告30年有期徒刑，出獄後要佩戴10年定位裝置。

而被指有共犯嫌疑的弟弟金某，原本被檢方求刑1年6個月，但最終被判無罪。 裁判部認為：「沒有能夠證實行兇的證據。 當時情況緊急，弟弟的行為可以被看做是勸架。 分析監控錄影後，認為沒有證據顯示弟弟幫助哥哥行兇。 」

金成秀剛被逮捕時曾稱「心神微弱」試圖減刑，後經鑒定被排除在外。

參考：韓國沒有廢除死刑制度，但自1997年起暫停執行死刑，被納入「實際上已廢除死刑的國家」行列。 然而暫停執行死刑後，從1998年到2007年的十年間，殺人犯增加了32%。

（圖源：KBS等）

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留言/評論
  • Joyce Liu
    韓國的法官跟台灣法官真是有得比.....
    20分前
  • 顏小夏
    弟弟無罪太扯
    37分前
  • 洪成宗
    最希望死刑的應該是弟弟吧～如果表現好二十年就出獄，到時候要靠弟弟養，如果弟弟有老婆孩子還要養廢物哥，想想就可怕！
    22分前
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