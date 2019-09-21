韓、中、日三國《Produce 101》中最帥的練習生是這位中國小哥哥？ 跟始源一起「開直播」與粉絲們互動…東海卻不斷接到私生打的電話！「請停止 幫幫我吧」 【K社韓文小百科】這次來聊聊韓國20多年間名存實亡的「死刑」！ 他們都出道了數十年，竟還有沒演過的角色？其中一位唯一吻戲的對象竟然是狗狗XD 未打歌照樣紅 臉紅的思春期昨征服《Music Bank》！ 金義聖走訪香港遊行的片段，將於下週一韓國時事節目《Straight》上播出 韓國New Balance全新企劃：改造老爸style大作戰！ 泫雅回應校慶舞台掀裙子：「這是大家都可以開心享玩耍的派對」 AOA雪炫回應女粉絲求婚告白：「如果法律修改就結婚吧！ 」

作為演員，他們總能通過各種影視作品體驗完全不同的人設，然而也有他們從沒嘗試過表演，不管表演經驗有多豐富，時機未到或者因為某些原因，經常不能如願。

朴寶英



演技出色、戲路廣的朴寶英最想挑戰什麼樣的演技，某次採訪中她就表示是「想演打戲，浪漫喜劇」。 當時主持人還問她「如果劇本很好，但需要你裸體出鏡，你會不會演？ 」朴寶英回答：「現在的我還沒自信，觀眾們也不會好奇我的身體，我都知道~」

高斗心



韓國影視劇圈的大前輩高斗心，已經出道47年的她還有什麼角色是沒有嘗試過的。高斗心曾在《Raido Star》上透露自己從未演過愛情片，出道以來扮演的角色大半都是生了女兒的媽媽，連婆婆都沒演過，「現在大家對於婆婆的看法都改變了，但電視劇裡還是老一套，我很想演一次為愛而死的角色 ，是不是演這種角色的長相和我們不一樣，我的長相又怎麼樣啊。 」

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孫賢周



影視劇圈的常青樹孫賢周，不是扮演老奸巨猾的反派就是出演正義十足的硬漢，從來就沒嘗試過浪漫愛情片，「如果有機會和與我同齡或者比我大的女演員演愛情故事的話我一定盡全力，高斗心前輩，朴元順前輩， 潘曉靜前輩等，如果陣容是這樣的話真的會大發。 我可以俘獲黃昏中老年層的心，這樣的愛情為什麼不能演？ 啊，我還沒演過吻戲，我有信心能演好。 」

成東鎰



出道快30年的成東鎰對於表演有著自己的支援，絕對不會全裸出鏡或演床戲，雖然有導演要求過，但都被他拒絕了。 對於這個理由，成東鎰調侃是「連我老婆都不想看我的裸體」。成東鎰還自曝：「欠缺收錢表演情感演技的能力，唯一的吻戲還是演《人狗情緣》裡和狗親。 」

「題材：allets」

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