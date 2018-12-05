該遭天譴！《素媛》真案真兇趙斗淳親筆信挑釁法官：有證據就割我生殖器

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當年韓片《素媛》的熱映不知道看碎了多少觀眾心，因影片改編自真實案件更讓人憤怒和心痛。



《素媛》其實融合了現實中的兩個兒童性侵案件。 其一就發生在2008年，小女孩「素媛」跟普通女孩子一樣，在父母的關愛下過著無憂無慮的童年，但她的幸福卻在某個雨天戛然停止，她遭到了外貌猥瑣、渾身散發著酒氣的兇手的殘忍性侵和虐待。 不管是在哪個國度，人們對虐童行為都是零容忍，因此《素媛》一經推出就引起韓國全國民的譁然，尤其是有女兒的家庭，多次集會遊行，迫使時任韓國總統的李明博出面向全國民道歉，並很快修改了和強姦尤其是強姦幼女的法律法案， 2012年韓國推出化學閹割，就是因為該案件的推動。

全韓國人民對這一案件的兇手趙鬥淳可謂是恨之入骨，當年因其主張「醉酒」、「記不起當時的事情」而獲得3年減刑，僅被判了12年，並將在2020年12月刑滿釋放。 曾經披露出娛樂圈性侵事件引發韓國社會震盪的《PD手冊》公開了趙鬥淳在獄中寫給法官的親筆信，處處透露出自己是被冤枉的。

趙鬥淳在信中表示：「完全想不起來了，想不起來事情的經過難道不代表我並沒有強姦傷害他人嗎？ 雖然我一直是個一喝酒就口無遮攔的人，但絕對不是個會強姦幼童的人渣，還說我在大白天在教堂衛生間裡幹見不得人的事。 如果有確切的我強姦的證據，且可以對被告人施以刑獄以外的懲罰的話，那就割了我的生殖器吧。 」 信中完全看不出任何反省，更多的是挑釁。



PD手冊還公開了對趙鬥淳進行的反社會型人格障礙測試結果，他的分數高達29分，比連環殺手姜浩順（27分，5年殺死10人）和李英學（25分，強姦女高中生未遂後殺害、拋屍）還要高，權威專家透露：「 在這類測試中取得高分說明他有強烈的自我目的，比如說為了滿足性欲而不擇手段，為了達到自己的目的哪怕是幼童的性命都可以無視。 」

據悉，趙鬥淳在一審之前就曾經7次遞交過長達300頁的親筆信。 一審判決趙鬥淳12年有期徒刑，因其主張醉酒導致身心微弱，最終由15年有期徒刑改為12年。



2008年12月11日，趙鬥淳在位於京畿道安山市的某教會衛生間裡強姦了8歲女童，導致被害人失去了80%的肛門，造成了永久性傷害。 隨著趙鬥淳出獄日期的逼近，加上《PD手冊》的曝光，再次引發了民眾的暴怒，大家紛紛在網路上留言表示：「作為有女兒的家長，這個人真的該遭天譴，一想到他就要出獄了就覺得毛骨悚然」、「 趙鬥淳以前在採訪裡說過’就算坐個十幾二十年牢，到了70歲，也會在獄中好好運動，到時候再見’，難怪抓他的員警都不願意露面接受採訪，是怕他出獄後報復吧」、「我們可不可以募捐買兇殺人」、「酒駕撞死他的話可不可以獲得減刑 」等。

「圖：《PD手冊》」

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