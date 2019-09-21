【K社韩文小百科】这次来聊聊韩国20多年间名存实亡的「死刑」！

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其实韩国并没有废除死刑，只是20多年未曾真正执行，但社会舆论上对於恢复死刑的争议始终存在，尤其是每当恶性案件占据媒体头条之际。

近日「华城连锁杀人事件」嫌犯疑似通过DNA比对确定身份的新闻不断刷新版面，再次引起舆论热议。 据调查，凶犯在1986年至1991年绑架并奸杀10名女性、仅一人幸存，警方出动数百万警力、调查了2000多名嫌疑人仍无结论，最终在2006年因为超过公诉时效而被迫终止侦查。



其实韩国的《刑法》和《军刑法》中均保留有死刑，全国也有5处可以执行死刑的场所，只要获得青瓦台的决审、法务长官的批准，随时可以执行死刑。 但实际上，韩国最后一次执行死刑还是1997年金泳三执政期间对23名罪犯执行死刑，从那以后至今只有宣判死刑，但从未确实执行，事实上已经被分类到废除死刑的国家。



究其原因大致有三：一是韩国历史上冤杀8人、15人错判的「人民革命党事件」，存在司法杀人的负面前科；二是考虑到国际机构和全球舆论对於废死的压力；最后，韩国加入联合国又与欧盟关系紧密， 真要执行死刑不得不做各方面衡量。

但是，自从1997年废死到2007年的十年间，平均每年的杀人犯增加了32%。 目前韩国已被判死刑但未执行的罪犯约70~80人，包括2011年致4人死亡的「的江华岛枪击案」，2014年同样发生於兵营中造成5死7伤的「高城郡枪击案」， 以及2015年因不满女友父母要求分手而将二老杀害并强奸女友的一名男性。

回到另外几个轰动社会的案子，「华城连锁杀人事件」的疑似凶犯李某，则是在1994年因奸杀并分尸妻妹被捕，一二审中被判死刑但最终被大法院驳回、改为无期徒刑，目前已服刑25年。 据狱友透露，李某在狱中威信极高、是享受冷气房的模范囚徒，只是他从不提及个人历史。



此外，《素媛》原型案件的罪犯赵斗淳在2009年被判12年有期徒刑，将於明年刑满出狱。



而因1000韩元发生口角、猛刺受害者头部80余刃致死的「江西区网咖杀人事件」凶犯金成秀，则是被判30年有期徒刑，出狱后佩戴10年定位装置/a>。



韩国社会舆论中，支援死刑的论据包括死刑具有足够的威慑力，能够阻止私人报复行为，符合国民对法律的期待，且体现了对罪犯的人权关怀（因为无期徒刑带来的痛苦可能大於死刑）等等；而反对者也打出尊重人权这张牌， 并认为民主国家不可轻易剥夺国民的生命权、存在误判的可能性，而死刑犯仍有悔改的余地，同时怀疑死刑能否带给准罪犯足够的威吓效果。

（图源：MBC，《杀人回忆》《素媛》剧照等）

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