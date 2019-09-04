不願和安宰賢離婚原因？具惠善IG發文：「和我一起生活更長時間的伴侶動物，在通知離婚後把它帶走了！」
明星 2019年9月4日 星期三08:15 Yuan
在貼文中，具惠善提到：那個人從來沒有好好給下酒菜（貓咪名字）餵過一次飯、鏟過一次屎
具惠善在8月18日在個人IG發文稱：「因為倦怠期而變心的我老公想要離婚，但我想要守護家庭。 」本月2日，她再次透露出中斷演藝活動的想法，並計劃重新回到大學繼續讀書。法律代理人更提到：「具惠善不想與安宰賢離婚這一立場始終沒有改變。」不願離婚的想法令部分網友感到不解。
3日，具善惠在IG更新了貓咪和狗狗的照片，寫下：「下酒菜（안주：貓咪名字），和我一起生活更長時間的伴侶動物，那個人從來沒有好好餵過一次飯、鏟過一次屎，在通知離婚後把它帶走了，所以我不會和你離婚。」
在兩人的離婚風波爆發後，就有網友透露：「安宰賢離開家後，貓也遺棄了，都是具惠善在照顧。」之前在YouTube節目《具惠善的無業遊民日記》中，她提到：「土豆、米腸和栗子是狗狗，芒果、包飯和下酒菜是貓咪，下酒菜是老公養的貓咪。我原本沒想過要養這麼多寵物，但因為心軟所以一直照顧這些孩子。」也看到她真的很用心照顧這些寵物們。
（圖：IG@kookoo900、CHIBi TV 치비티비）
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貓咪 下酒菜,安宰賢 結婚前,從小小貓開始養的,一直顧得美美的
https://www.instagram.com/p/vPsaxEQucp/
1小時前
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男方養的貓，但女方說男方沒好好照顧因擔心離婚後貓咪歸男方有，應該是怕貓咪不會得到妥善照顧且很多感情了
2小時前
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吾拎走又鬧 拎走又鬧 人生好南 Kakei Depp
1小時前
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就好好結束吧！不適合的別強求
不愛妳的更不要強求
59分前