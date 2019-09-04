具惠善公開與安宰賢一起寫下的「婚姻生活公約」並表示：「我真正希望的是他承認錯誤和道歉！」
明星 2019年9月4日 星期三08:30 Yuan
具惠善8月18日在個人IG發文：「因為倦怠期而變心的我老公想要離婚，但我想要守護家庭。」
本月2日，她透露要中斷演藝活動，並計劃重新回到大學繼續讀書。法律代理人更提到：「具惠善不想與安宰賢離婚這一立場始終沒有改變。」
不願離婚的想法更令部分網友感到不解，3日她也在IG更新了貓咪和狗狗的照片，透露出安宰賢把和她一起生活更長時間的下酒菜（안주：貓咪名字）帶走了，所以不會和他離婚。
後來具惠善又在IG上傳一張照片，是夫妻倆一起寫下的婚姻生活公約，「安宰賢需要注意的事項」包含了「在外面喝酒，只能喝到晚上10點」、「不能喝到不醒人事」、「不能任性耍脾氣」、「不能給他人帶來損害」、「脫掉的衣服放到原位置」、「吃剩下的食物馬上清理（不要堆在洗手台）」、「需要清洗的衣服放到洗衣室」、「喝醉酒就算心情好也不要大喊，禁止動粗、使用暴力」、「12點之前回家（拍攝除外）」、「一週清理一次貓咪的便便」、「小心說話（不要背後說別人的壞話）」、「整理鞋子」；而「具惠善需要注意的事項」則是「無」，背後也有兩人的簽名。
具惠善更在貼文寫著：「我真正希望的是他承認錯誤和道歉，是我三年間的託付、叮嚀、照顧並守護的家庭。」而不少網友也表示：「看到那個注意事項就覺得很不懂事，一看就看出來是什麼樣的男人」、「安宰賢道歉離婚後，各自走各自的最適合彼此」、「第一次見到這樣離婚的藝人」等等。
（圖：TVDaily、IG@kookoo900）
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留言/評論
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我老公也有給我寫 🤦♀️ 回家後要遵守怎樣怎樣的…
1小時前
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女方是因為貓咪被男方帶走才不能離婚啊！雖說貓咪是安的，但吃喝拉撒睡都是具負責的！貓咪特別親近具！具加油！
2小時前
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自己宅在家，完美無缺，無可挑剔
１０點進家門…返家車程需９點離場~太早了吧
人生在世《嚴以律己 ，寬以待人》。具太自私了
1小時前
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到底為什麼不能po啊哈哈哈真的很奇怪 安在具必須遵守的事項寫無頂多代表他當時疼具 但具也說了安好像只是短暫地愛過她而已啊都假的反正後來就不管了 後來還冷暴力跟經紀公司說具的壞話原本可能還想捏造個對話紀錄(之前說要放出來的kakaotalk結果還鴿了hhh) 自己沒法負責當初幹嘛急著要結婚還賣人設 具到底為啥不能po😂
2小時前