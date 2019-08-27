《新婚日記》具惠善&安宰賢的甜蜜都靠剪輯？《聽見傳聞Show》大爆：拍攝時最長爭論6小時

因為《新婚日記》而被具惠善和安宰賢這對撒狗糧專業戶夫婦圈粉的粉絲們，當聽到他們離婚的消息時一定是晴天霹靂吧。
具惠善和安宰賢連日來的互撕已經讓粉絲們的心碎成渣渣，誰曾想那個專揭娛樂園黑暗內幕的《聽見傳聞Show》又來「雪上加霜」。昨晚播出的節目中，嘉賓們就提及了這幾日風頭正勁的「牛奶夫婦離婚」事件。
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某位嘉賓表示：「兩人2016年5月結婚，2017年2月一起出演的《新婚日記》就開播了。當時他們正處於新婚期，尚在磨合階段，所以經常會有些磕磕碰碰。《新婚日記》節目組的工作人與曾經爆料過，他們房子裡有間沒有裝攝像頭的房間，可以用來換衣服之類的，但錄製期間他們一吵架就會進那個房間，‘對話’1、2個小時，最長的一次說了有6個小時。」
對於具惠善和安宰賢發佈的公開聲明，記者又稱：「安宰賢的打算是他會給錢，只要對方離婚就行，而具惠善是想要全部收回來。」另一位記者補充道：「安宰賢要拍電視劇和綜藝節目，需要盡快把事情解決掉，這樣才不影響工作，所以才會答應具惠善所有的要求。」
「圖：《聽見傳聞Show》、《新婚日記》」
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