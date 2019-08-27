《新婚日記》具惠善&安宰賢的甜蜜都靠剪輯？《聽見傳聞Show》大爆：拍攝時最長爭論6小時

《新婚日記》具惠善&安宰賢的甜蜜都靠剪輯？《聽見傳聞Show》大爆：拍攝時最長爭論6小時

明星   2019年8月27日   星期二09:13   Rui   5

因為《新婚日記》而被具惠善和安宰賢這對撒狗糧專業戶夫婦圈粉的粉絲們，當聽到他們離婚的消息時一定是晴天霹靂吧。

具惠善和安宰賢連日來的互撕已經讓粉絲們的心碎成渣渣，誰曾想那個專揭娛樂園黑暗內幕的《聽見傳聞Show》又來「雪上加霜」。昨晚播出的節目中，嘉賓們就提及了這幾日風頭正勁的「牛奶夫婦離婚」事件。

具惠善「凌晨起來準備的生日牛肉湯他只吃了2口就走了」！安宰賢當天又在IG上公開了什麼？
安宰賢：婚後得憂鬱症，沒做過虧心的事 VS 具惠善：他說我胸不性感，生日還和其他女人慶生
OMG！具惠善安宰賢婚姻破裂？變心的老公想要離婚，我想要守護家庭

某位嘉賓表示：「兩人2016年5月結婚，2017年2月一起出演的《新婚日記》就開播了。當時他們正處於新婚期，尚在磨合階段，所以經常會有些磕磕碰碰。《新婚日記》節目組的工作人與曾經爆料過，他們房子裡有間沒有裝攝像頭的房間，可以用來換衣服之類的，但錄製期間他們一吵架就會進那個房間，‘對話’1、2個小時，最長的一次說了有6個小時。」

** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

對於具惠善和安宰賢發佈的公開聲明，記者又稱：「安宰賢的打算是他會給錢，只要對方離婚就行，而具惠善是想要全部收回來。」另一位記者補充道：「安宰賢要拍電視劇和綜藝節目，需要盡快把事情解決掉，這樣才不影響工作，所以才會答應具惠善所有的要求。」

「圖：《聽見傳聞Show》、《新婚日記》」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • Chang May
    😑
    1小時前
  • Joyce Liu
    很正常，兩人都是"演"員嘛。
    1小時前
  • Tammy Kwan
    永遠都有，其它人出來，說三道四…
    41分前
  • 林盈汝
    人家的私事……
    1小時前
  • Wenwen Xu
    吵架很正常ㄅ 還有誰會吵給別人看 家醜不可外揚難到吵架還要到大馬路中間吵嗎？ㅋㅋㅋㅋㅋ
    43分前
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » 《新婚日記》具惠善&安宰賢的甜蜜都靠剪輯？《聽見傳聞Show》大爆：拍攝時最長爭論6小時
© 2019 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手