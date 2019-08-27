《新婚日记》具惠善&安宰贤的甜蜜都靠剪辑？《听见传闻Show》大爆：拍摄时最长争论6小时
明星 2019年8月27日 星期二09:13 Rui
因为《新婚日记》而被具惠善和安宰贤这对撒狗粮专业户夫妇圈粉的粉丝们，当听到他们离婚的消息时一定是晴天霹雳吧。
具惠善和安宰贤连日来的互撕已经让粉丝们的心碎成渣渣，谁曾想那个专揭娱乐园黑暗内幕的《听见传闻Show》又来「雪上加霜」。昨晚播出的节目中，嘉宾们就提及了这几日风头正劲的「牛奶夫妇离婚」事件。
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某位嘉宾表示：「两人2016年5月结婚，2017年2月一起出演的《新婚日记》就开播了。当时他们正处於新婚期，尚在磨合阶段，所以经常会有些磕磕碰碰。《新婚日记》节目组的工作人与曾经爆料过，他们房子里有间没有装摄像头的房间，可以用来换衣服之类的，但录制期间他们一吵架就会进那个房间，‘对话’1、2个小时，最长的一次说了有6个小时。」
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对於具惠善和安宰贤发布的公开声明，记者又称：「安宰贤的打算是他会给钱，只要对方离婚就行，而具惠善是想要全部收回来。」另一位记者补充道：「安宰贤要拍电视剧和综艺节目，需要尽快把事情解决掉，这样才不影响工作，所以才会答应具惠善所有的要求。」
「图：《听见传闻Show》、《新婚日记》」
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