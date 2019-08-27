SJ回歸在即…昨天甫公開團綜《SJ Returns 3》問候影片 今天是《SS8》首爾場公演日期！
KPOP 2019年8月27日 星期二09:26 JiaJia
這是什麼振奮人心的消息！《SUPER SHOW 8》要來了～～～ #SuperJunior
預計今年（2019年）下半年會帶著正規九輯回歸韓國歌壇的Super Junior，昨日（26日）通過V LIVE官方頻道公開團體綜藝《SJ Returns 3》問候影片。隨著「忙內」圭賢的退伍，SJ結束10年的「軍白期」，將通過節目公開9位成員的9輯製作記，預計9月2日公開第1個預告影片，9日起每週一、三、五正午12時（韓國時間）播出。內容不僅包含活躍於多個領域的成員SOLO活動記錄，還包含選定主打曲、錄音、舞蹈練習、專輯內頁拍攝等新專輯準備過程。引發粉絲們期待。
今日，官方再公開「SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 8」宣傳海報。公演時間為10月12日、13日，演出地點在首爾奧林匹克公園KSPO DOME（體育競技場），門票將通過「YES24」在下月（9月）預售。
（圖片來源：LABEL SJ）
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