《德魯納酒店》藝術總監公開350坪酒店設計圖：空間也是一個角色！

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酒店場景真的是很棒，還是特別設計出來的空間，有著不同的意義在其中，非常的美...！

tvN 熱門劇《德魯納酒店》無論是劇本或是演員、工作人員們，在看劇的過程中都能感受到對細節的無比用心，而華麗的場景與配置，也能夠影響著劇本和所有人的表現。



設計出「德魯納酒店」的藝術總監－崔奇浩（최기호）更在近期公開了空間的設計圖，並提到對他來說，空間也能夠成為一個角色，因為現實中不存在這樣的空間，所以他努力創作出了這個酒店，同時這裡也是他想要去的一個地方。



1.大廳：展現出極具規模性的空間與壓迫感，350坪的挑高巨大空間，尤其是樓梯最花心思，也展現出張滿月社長的財力和自信心。



2.滿月的辦公室和臥室：用色調的差異展現出差異性，辦公室較為華麗，也代表滿月的外在，有著奢華與虛榮心的象徵，而臥室則代表著她的內心，孤獨且悲傷。



3.金書生的天空酒吧：也是酒店裡最奇異的空間，還有一個特別的裝飾，那就是在牆上的「無臉的肖像畫」，每當寂寞的靈魂來到酒吧時，讓他們覺得有很多人在一起的感覺，連同燈光的設置也有安撫鬼魂的溫暖作用。



所以，大家在看劇的過程中，是否也感受到了場景與劇本的融合呢？酒店中的哪一個空間最令你印象深刻呢？

（圖自：tvN drama）

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