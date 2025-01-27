過年有Disney+就不怕劇荒！多部最新熱門韓劇《照明商店、揭密最前線、來自地獄的法官、熱血司祭2》一次看個夠～

還在煩惱新年家族聚會不知道跟親友聊什麼的話，就分享他們看部優秀的好作品吧！文章中一共分享4部最新、外加兩大奇幻經典韓劇，題材多樣絕對能找到合你胃口的下飯神劇～。
年度賀歲等級的《照明商店》是神劇《Moving 異能》姜草作家的最新催淚大作，劇情講述一間在黑暗巷子盡頭販售照明燈具的商店裡，連接陽間與陰間的生者＆亡者的故事，獨特的世界觀也相當吸引人。從一開始的懸疑害怕打冷顫、到後來哭到全身發抖，反轉再反轉的劇情絕對讓你大呼追得超過癮。
主演陣容超華麗，有朱智勛、朴寶英、裴晟佑、嚴泰九、金雪炫、李姃垠、金敏荷、金大明...等知名演員攜手主演。
青龍影后金憓秀時隔三年回歸小螢幕之作，搭擋鄭星一、朱鐘赫一同化身記者深入危險之地查案，只為將真相公之於眾！劇情緊張刺激絕無冷場，滿滿笑點和精彩的動作場面也相當吸引人眼球。金憓秀除了有好演技之外，也非常會選劇本，點開來追絕對不會讓你失望！
朴信惠形象大變身！讓大眾看見她「壞的超有魅力」的一面。劇情講述進入法官身體的惡魔姜光娜（朴信惠 飾）與富有人情味的熱血刑警韓多溫（金宰永 飾）相遇後的故事。其中地獄法官讓惡人親身體驗受害人痛苦的橋段，真的是大快人心～！
由金南佶、李荷妮、金成均原班人馬時隔5年再度集合，第一季創下首爾圈24%超高收視以及好口碑，以患有憤怒管理障礙，卻正義感爆棚的熱血祭司-金海日（金南佶 飾）在追查九潭區所發生的毒品事件後，轉至釜山，與國內最大的販毒集團展開對抗，爆笑又熱血的第二季也是廣受好評。
這部雖然是六年前的作品，但現在看依舊毫不退流行，由《當你沉睡時》的吳忠煥導演展現獨特畫面美感，加上《主君的太陽》洪氏姊妹的優秀劇本，繁華都市中突然出現的「德魯納酒店」，收留那些徬徨無助的靈魂入住，超過1300歲的社長張滿月（IU 飾）像月亮般高傲美麗，與新上任的人類經理具燦星（呂珍九飾）一起經營酒店的奇幻故事。這部經典作品也可以在Disney+上觀看喔～。
Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究