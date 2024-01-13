【韓網熱帖】不知道《歡迎回到三達里》中的「海達」是康美娜的人的特徵

因為他們的記憶都停留在康美娜2016年參加《Produce 101》時。





當時只有17歲的她還帶著嬰兒肥，小臉圓圓的。 節目中，康美娜以優秀的表現最中取得了第9名，作為限定女團I.O.I的一員正式出道。而在《歡迎回到三達里》中，康美娜早就沒了當初的嬰兒肥，更多了幾分成熟的味道，也難怪那麼多觀眾和網友沒能認出她。





不少網友留言稱：

1. 我一開始也沒發現，只是覺得她像康美娜而已，她真的又美演技又好，《PD101》確實播出很久了，她都變成熟了

2. 其實就是少了嬰兒肥，其他還是一樣的

3. 不是雙眼皮的問題，是嘴形的問題，但很多人都說是因為現在有了雙眼皮...... 她當歌手時也很瘦

4. 啊， 你要是不說我現在都沒有認出來

5. 老實說孩子媽媽角色和康美娜根本無法聯繫到一起

6. 要想一直演戲的話就要迴避這種可愛、少女的形象，不管是靠後天管理還是整形，只要她本人喜歡就行啊

7. 我也是覺得她很眼熟，就是想不起來在哪裡看過，原來是美娜啊

8. 現在完全是大人的模樣啊

9. 完全沒認出來，我還以為是新人演員呢

10. 一開始我只是懷疑她是康美娜，看了演員名單之後很震驚，演技那麼好又一次震驚到我

11. 她現在完全是演員相

12. 我當時只以為她很像康美娜而已

13. 瘦了之後眼睛都變大了，雙眼皮也更明顯了，《PD101》的時候完全是個孩子

14. 下巴和以前完全不同，我還以為是另一個人，現在很成熟的樣子

15. 哈哈哈，我第一眼就認出她了，演技還那麼好

16. 和以前一樣可愛又好看

17. 《德魯納酒店》時期還和以前一樣，現在完全不同了，完全是另一個人啊

18. 孩子什麼時候變成大人了，我都沒認出來

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