《德鲁纳酒店》艺术总监公开350坪酒店设计图：空间也是一个角色！
韩剧 2019年8月22日 星期四12:46 MiJimin
酒店场景真的是很棒，还是特别设计出来的空间，有著不同的意义在其中，非常的美...！
tvN 热门剧《德鲁纳酒店》无论是剧本或是演员、工作人员们，在看剧的过程中都能感受到对细节的无比用心，而华丽的场景与配置，也能够影响著剧本和所有人的表现。
设计出「德鲁纳酒店」的艺术总监－崔奇浩（최기호）更在近期公开了空间的设计图，并提到对他来说，空间也能够成为一个角色，因为现实中不存在这样的空间，所以他努力创作出了这个酒店，同时这里也是他想要去的一个地方。
1.大厅：展现出极具规模性的空间与压迫感，350坪的挑高巨大空间，尤其是楼梯最花心思，也展现出张满月社长的财力和自信心。
2.满月的办公室和卧室：用色调的差异展现出差异性，办公室较为华丽，也代表满月的外在，有著奢华与虚荣心的象徵，而卧室则代表著她的内心，孤独且悲伤。
3.金书生的天空酒吧：也是酒店里最奇异的空间，还有一个特别的装饰，那就是在墙上的「无脸的肖像画」，每当寂寞的灵魂来到酒吧时，让他们觉得有很多人在一起的感觉，连同灯光的设置也有安抚鬼魂的温暖作用。
所以，大家在看剧的过程中，是否也感受到了场景与剧本的融合呢？酒店中的哪一个空间最令你印象深刻呢？
（图自：tvN drama）
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