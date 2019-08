具惠善和安宰賢雙方視角下的離婚事件過程! 韓劇《Watcher》連續殺人魔「烏龜」真面目公開,徐康俊正面迎擊! 「這個可愛的腳丫子是誰的啊?」延政勳♥韓佳人小兒子出生將滿100日 爸爸SNS分享合照 Big Hit Entertainment 再度出手收購 與音樂遊戲公司 SuperB 攜手! 《2019 MAMA》是否在香港舉行?CJ ENM 回應「全亞洲都有可能」 【有片】「天上天下、唯我獨尊」的他也有這一天?不斷被愛犬起伏「無視」…金希澈好心酸 金龍國月底回歸 〈MONO DIARY〉曲目表公開! MYTEEN 宋有彬、金國憲組小分隊 本週就會正式出道! SM超級男團SuperM練習室照片公開!期待感UP UP~ 韓國女團第一次 TWICE 加入 YouTube Originals 行列! Henry 送驚喜 今晚閃電公開新歌〈I Luv U〉MV! 李鎭赫對《Produce X101》最終結果耿耿於懷? 「不傷心,服從它」 JYP老闆朴軫泳私心太大了!把最愛的POSE放到了TWICE的舞裡XD BTS防彈少年團JIMIN休假約好友看演唱會,名牌女包是亮點 琴東賢首次單人雜誌寫真公開! 透露《PD X 101》舞台後流淚的原因 X1 首組團體概念照大放送 官方粉絲定名「One It」! 這是一齣公主和騎士的故事啊!Jessica&保鏢的暖心瞬間

在 11 位成員的個人概念照全數公開後,X1 成軍後的第一組正式團體畫報也終於曝光,One It 都準備好迎接他們的誕生了嗎?

Swing Entertainment 今天(20 日)釋出了 X1 的出道專輯〈飛翔:QUANTUM LEAP〉團體概念照,氛圍「飛翔」與 「大躍進」(QUANTUM LEAP) 兩種版本,一口氣公開了四張畫報。

飛翔版

大躍進版

不僅如此,X1 也在昨晚宣布官方粉絲的名字為 “One It”,並表示「以後要請 One It 多多指教!和 X1 一起創造很多幸福又美好的回憶吧!我們最愛 One It!」

X1 將於 27 日帶著收錄了七首歌曲的〈飛翔:QUANTUM LEAP〉正式出道,不過這週他們就會搶先經由 Mnet 頻道開播實境節目《X1 FLASH》,先來看看預告吧!





(照片與影片來源:Swing Entertainment)

