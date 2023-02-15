《P101》限定男團X1解散後，二次出道成員曹承衍&韓勝宇的想法：「大家都抬不起頭，承受著各種壓力」

《P101》限定男團X1解散後，二次出道成員曹承衍&韓勝宇的想法：「大家都抬不起頭，承受著各種壓力」

明星   2023年2月15日   星期三11:16   MiJimin  

（封面圖源：youtube@Baverse Studio）

網友：「明明做壞事的是電視台和PD安俊英，卻只有孩子們在受罪，太可惡了。」

在2019年暑假，透過 Mnet 選秀節目《PRODUCE X 101》組成的人氣限定男團X1，因為節目造假爭議而在2020年1月時遺憾解散，曹承衍（藝名WOODZ）和韓勝宇在2021年8月接受採訪的影片再次被翻出討論，分享了解散一年半後的心情，看了令人鼻酸。
（圖源：youtube@Baverse Studio）

＊順帶一提，X1中原本成功二次出道的成員有曹承衍（2014年UNIQ）、金宇碩（2015年UP10TION）、韓勝宇（2016年VICTON）、李翰潔（2017年IM66的子團IM）。
（圖源：Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）

▼影片06:29時，被問到X1解散時的心情如何？

韓勝宇：「（當時）好像什麼話都說不出來，然後是抬不起頭來，莫名其妙的就結束了，身邊的朋友們（成員）也一樣，大家好像都抬不起頭來，比起悲傷什麼的這些情緒，就是突然變成一片空白了。」
（圖源：youtube@Baverse Studio）

曹承衍：「每天聽著各種言論，並且承受著很大的壓力，因為我早早就出道過一次了，所以更擔心那些之前沒有出道過的弟弟們，那些朋友可能會因為要重新做回練習生，繼續為出道做準備而感到沮喪，我告訴他們，如果有什麼需要，無論何時都可以聯繫我，對我來說雖然在情緒上的打擊很大，但我其實更擔心現實層面的問題。」
（圖源：youtube@Baverse Studio）

剛見面時，還有採訪的過程中，兩人都有默默地落淚，回想起一起重新出道的日子，肯定是充滿回憶和遺憾的吧，最後，祈禱他們在未來各自的演藝生活都能夠順順利利的，加油！！！
（圖源：youtube@Baverse Studio）

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