X1 首组团体概念照大放送　官方粉丝定名「One It」！

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在 11 位成员的个人概念照全数公开后，X1 成军后的第一组正式团体画报也终於曝光，One It 都准备好迎接他们的诞生了吗？

Swing Entertainment 今天（20 日）释出了 X1 的出道专辑〈飞翔：QUANTUM LEAP〉团体概念照，氛围「飞翔」与 「大跃进」(QUANTUM LEAP) 两种版本，一口气公开了四张画报。

飞翔版

大跃进版

不仅如此，X1 也在昨晚宣布官方粉丝的名字为 “One It”，并表示「以后要请 One It 多多指教！和 X1 一起创造很多幸福又美好的回忆吧！我们最爱 One It！」

X1 将於 27 日带著收录了七首歌曲的〈飞翔：QUANTUM LEAP〉正式出道，不过这周他们就会抢先经由 Mnet 频道开播实境节目《X1 FLASH》，先来看看预告吧！





（照片与影片来源：Swing Entertainment）

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