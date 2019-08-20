BTS防彈少年團JIMIN休假約好友看演唱會，名牌女包是亮點
明星 2019年8月20日 星期二09:00 Rui
防彈少年團正式開始休長假，才過去幾天ARMY們就已經開始想念他們了。
JIMIN和好友Eric Nam一起度假，18日還被拍到出現在了弘大附近，原來是去看了創作歌手Alec Benjamin的首場韓國演唱會。
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Alec Benjamin來韓國之前特意通過twitter通知了JIMIN，表示「JIMIN你一定要來我在首爾的演唱會，18日」，JIMIN守約前來觀看。 站在樓上的他靠著欄杆，一邊欣賞音樂一邊隨音樂搖擺，完全是休假的放鬆狀態。
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JIMIN還和Alec Benjamin合影留念，當天的他衣著休閒，穿著休閒T恤，戴著針織帽子，最顯眼的就是香奈兒大號流浪包。 女包男用，雙鏈背在身上也是帥氣十足啊。
「圖：bts_twt、NATE」
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留言/評論
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好友Eric Nam也是知名歌手為何標題不顯示出來呢？ 🤔
2小時前
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不要再那邊標題下什麼“女友”的，我心臟.....🤯
2小時前