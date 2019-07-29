BIGBANG G-Dragon早已洞悉了一切？舊信再次給韓網民翻出，叮囑大聲：要小心！

BIGBANG近一年來風波不斷，勝利的事情才剛告一段落，團隊就又被韓媒盯上了，爆出大聲名下所有的300億（韓幣）大廈竟開了5家非法娛樂場所，更牽出涉嫌性交易的醜聞。
該件事情持續發酵的過程中，隊長G-Dragon 2016年寫給大聲的信件又一次曝光，重新吸引了民眾的關注。 當時的信是為了紀念BIGBANG出道10周年，成員們互相交換的信件。 GD在寫給大聲的信中將其稱「大聲哥♥♥」，把弟弟當大哥，能看出兩人關係十分好。
GD在信中接著表示：「現在給哥哥寫信的這個瞬間也莫名其妙地變得色色的♡♡哥哥的魅力泉源到底是什麼？一直為了BIGBANG擔負起中間橋樑的作用...啊，哥哥喜歡腿漂亮的女生吧？我也是♥♥哈哈（韓文中腿和橋為同音字）正因為你很好地承擔起中間橋樑的作用，BIGBANG才能像現在這樣一次都沒有吵過架，一直都關係融洽。對弟弟們來說像朋友，對哥哥們來說又是小可愛，哥哥變色龍一般的魅力真的很可愛。用身體打比方的話就是柔軟的腰... 男人的腰多重要啊！聽說哥哥很厲害啊，嗚哇♥♥總之，我們很信任哥哥的腰。今後也希望哥哥成為一個只要聽到你的名字就想笑，讓所有人都變開心，同時也受到所有人喜歡的人！哥！好了！我愛你！PS：以前你每次去國外的時候才會放鬆警惕，最近聽說在韓國也很放得開？我知道你一定會處理好，不過要小心啊，我們♥。還有我只是很好奇，家裡為什麼會有輪椅？ ^_^」
當時GD的信並未引起過多關注，只是被認識他和大聲作為隊友兩人關係親密。 但大聲名下的大廈涉黃的消息爆出後，網民們重新看到這封信又有了不同的見解，留言稱：「GD很有眼色」、「終於知道梁鉉錫為什麼這麼喜歡BIGBANG了」、「 感覺GD早有察覺了」等。
「圖：NATE、TD」
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