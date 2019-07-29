BIGBANG G-Dragon早已洞悉了一切？旧信再次给韩网民翻出，叮嘱大声：要小心！

BIGBANG近一年来风波不断，胜利的事情才刚告一段落，团队就又被韩媒盯上了，爆出大声名下所有的300亿（韩币）大厦竟开了5家非法娱乐场所，更牵出涉嫌性交易的丑闻。
该件事情持续发酵的过程中，队长G-Dragon 2016年写给大声的信件又一次曝光，重新吸引了民众的关注。 当时的信是为了纪念BIGBANG出道10周年，成员们互相交换的信件。 GD在写给大声的信中将其称「大声哥♥♥」，把弟弟当大哥，能看出两人关系十分好。
GD在信中接著表示：「现在给哥哥写信的这个瞬间也莫名其妙地变得色色的♡♡哥哥的魅力泉源到底是什么？一直为了BIGBANG担负起中间桥梁的作用...啊，哥哥喜欢腿漂亮的女生吧？我也是♥♥哈哈（韩文中腿和桥为同音字）正因为你很好地承担起中间桥梁的作用，BIGBANG才能像现在这样一次都没有吵过架，一直都关系融洽。对弟弟们来说像朋友，对哥哥们来说又是小可爱，哥哥变色龙一般的魅力真的很可爱。用身体打比方的话就是柔软的腰... 男人的腰多重要啊！听说哥哥很厉害啊，呜哇♥♥总之，我们很信任哥哥的腰。今后也希望哥哥成为一个只要听到你的名字就想笑，让所有人都变开心，同时也受到所有人喜欢的人！哥！好了！我爱你！PS：以前你每次去国外的时候才会放松警惕，最近听说在韩国也很放得开？我知道你一定会处理好，不过要小心啊，我们♥。还有我只是很好奇，家里为什么会有轮椅？ ^_^」
当时GD的信并未引起过多关注，只是被认识他和大声作为队友两人关系亲密。 但大声名下的大厦涉黄的消息爆出后，网民们重新看到这封信又有了不同的见解，留言称：「GD很有眼色」、「终於知道梁铉锡为什么这么喜欢BIGBANG了」、「 感觉GD早有察觉了」等。
「图：NATE、TD」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究