宋慧喬為什麼離婚後總被媒體黑？全網狂批「公主病」：而事實真的不是這樣！

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宋慧喬名氣響變全亞洲，經常飛往國外參加各類活動、採訪，然而最近國外的一則報導卻把喬妹放到了韓國輿論的烈火上煎烤，連累她被批渾身滿是公主病。

幾天前，宋慧喬前往摩納哥為品牌活動並接受了某媒體採訪，而韓媒也很快關注到了這件事情，並將採訪內容加以「加工」，呈現到韓國網民眼中的宋慧喬採訪成了她有公主病的「證據」。



文中指出宋慧喬在談及計畫時表示：「不管是不是按照我的意願進行的計畫,那對我來說只是命運決定的。 」這段採訪經過韓媒的加工，變成宋慧喬的婚姻及事業都靠命運決定，從而引發對宋慧喬「態度隨意」的抨擊。 韓媒還報導了，宋慧喬在採訪中被問道「什麼時候想戴王冠?宋慧喬回答：如果可能的話，我想在11月22日我的生日那天戴上王冠，在帶上王冠的時候,我感覺自己好像變成了公主一樣。 此話一出，就讓網民們覺得宋慧喬太過矯情，一身公主病。

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對於韓媒和網路上一面倒的負面消息，宋慧喬並未回應，直到一名隨宋慧喬出席摩納哥活動的翻譯發聲為她抱不平。 翻譯表示，一切都是韓國媒體斷章取義，只截取了部分採訪公之於眾，這才引起了很大的誤會。 翻譯透露，宋慧喬採訪中確實提到想在生日佩戴皇冠，但任何人佩戴皇冠，或多或少都有當公主的感覺。 而韓媒故意遺漏了最後一句，其實宋慧喬在採訪中還強調「作為普通人，我其實更喜歡朴素簡單的穿著打扮。 」



提到宋慧喬「離婚就是命運」的報導，翻譯澄清當時宋慧喬說的是「作品都不是刻意去求來的，而是自然而然如命運一般來到我的身邊的」。 結果卻被韓媒寫成「不管是不是按照我的意願進行的計畫，那對我來說只是命運決定的」。

韓媒還強行將宋慧喬的婚姻和命運掛鉤，帶偏讀者和網民的節奏，引發了眾人對宋慧喬的輿論抨擊。

「圖：NATE」

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