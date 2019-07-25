終於等到這一天！DAY6 獲得出道後首座音樂節目獎盃
KPOP 2019年7月25日 星期四08:31 施乃琪
無論創作、演唱和演奏都是實力派的 DAY6 出道近四年累積無數好歌，昨天他們終於首度征服音樂節目了！
昨天（24 日）在 MBC Music 播出的《Show Champion》中，DAY6 憑著最新主打歌 “Time of Our Life” 擊敗了請夏、GFRIEND、Heize 和伯賢，成為 7 月第四週的冠軍得主。
獲獎後的 DAY6 首先向公司同仁致謝，並無比開心地說：「真的沒想到我們也會有再音樂節目拿第一名的這天，很感謝大家讓我們再《Show Champion》拿第一名。」
他們感性地說：「我們能從小小的表演場地開始一路走到今天，都是歌迷的功勞。謝謝你們在節目上也像演唱會一樣跟著大合唱、一起樂在其中，這個第一名真的是非常珍貴的禮物，以後我們也會努力讓這樣的日子越來越多，好報答一直支持我們的大家！」
再次恭喜 DAY6，期待有越來越多人認識他們的好音樂！
（照片與影片來源：JYP Entertainment、MBC Music）
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