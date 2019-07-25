[圖多]連後腦勺都帥 ! 代言妖精李敏鎬幕後照片公開

日前李敏鎬成為韓國世宗語學堂的宣傳大使，也是李敏鎬在退伍後的首個公開行程，當日他穿著灰色西裝出席活動，相當正式，而所屬公司MYM也公開了許多當天幕後的帥氣照片。
所屬公司透過官方BLOG公開了當日多組幕後照片，主題為「原來代言妖精在這裡」，擁有雕像般帥氣側臉的李敏鎬，可說是360度零死角，無論是低頭燦笑或是整理頭髮，讓大家看到當日更多帥氣照片，內文也強調著「不能只有我看到」，大方分享給所有粉絲們。
首先入鏡的是李敏鎬的後腦勺，大家更是笑稱這張就已經有夠帥。接下來讓大家看一下歐巴的腿到底有多不科學，擁有逆天長腿的李敏鎬正坐著休息。
李敏鎬的任何一個表情都牽動粉絲的心，不管是側面還是正面，時而抓頭時而吐舌頭，終於到了要上台的時候，李敏鎬也不忘看著鏡子再度整理一下自己的髮型，專注的模樣超帥氣。
李敏鎬終於上台了，接過委任狀正式成為世宗學堂的大使，李敏鎬也在致詞時提到，每當他見到海外粉絲們的時候，大家總是用生疏的韓語努力表達出喜愛他的心意，而他也希望透過這宣傳大使的身分，能將韓國文化帶給更多國家的粉絲們。
照片： https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=22696157&memberNo=32792076
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