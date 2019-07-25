宋慧乔为什么离婚后总被媒体黑？全网狂批「公主病」：而事实真的不是这样！

宋慧乔名气响变全亚洲，经常飞往国外参加各类活动、采访，然而最近国外的一则报导却把乔妹放到了韩国舆论的烈火上煎烤，连累她被批浑身满是公主病。
几天前，宋慧乔前往摩纳哥为品牌活动并接受了某媒体采访，而韩媒也很快关注到了这件事情，并将采访内容加以「加工」，呈现到韩国网民眼中的宋慧乔采访成了她有公主病的「证据」。
文中指出宋慧乔在谈及计画时表示：「不管是不是按照我的意愿进行的计画,那对我来说只是命运决定的。 」这段采访经过韩媒的加工，变成宋慧乔的婚姻及事业都靠命运决定，从而引发对宋慧乔「态度随意」的抨击。 韩媒还报导了，宋慧乔在采访中被问道「什么时候想戴王冠?宋慧乔回答：如果可能的话，我想在11月22日我的生日那天戴上王冠，在带上王冠的时候,我感觉自己好像变成了公主一样。 此话一出，就让网民们觉得宋慧乔太过矫情，一身公主病。
对於韩媒和网路上一面倒的负面消息，宋慧乔并未回应，直到一名随宋慧乔出席摩纳哥活动的翻译发声为她抱不平。 翻译表示，一切都是韩国媒体断章取义，只截取了部分采访公之於众，这才引起了很大的误会。 翻译透露，宋慧乔采访中确实提到想在生日佩戴皇冠，但任何人佩戴皇冠，或多或少都有当公主的感觉。 而韩媒故意遗漏了最后一句，其实宋慧乔在采访中还强调「作为普通人，我其实更喜欢朴素简单的穿著打扮。 」
提到宋慧乔「离婚就是命运」的报导，翻译澄清当时宋慧乔说的是「作品都不是刻意去求来的，而是自然而然如命运一般来到我的身边的」。 结果却被韩媒写成「不管是不是按照我的意愿进行的计画，那对我来说只是命运决定的」。
韩媒还强行将宋慧乔的婚姻和命运挂钩，带偏读者和网民的节奏，引发了众人对宋慧乔的舆论抨击。
「图：NATE」
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