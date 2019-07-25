宋慧乔为什么离婚后总被媒体黑？全网狂批「公主病」：而事实真的不是这样！

宋慧乔为什么离婚后总被媒体黑？全网狂批「公主病」：而事实真的不是这样！

明星   2019年7月25日   星期四08:30   Rui   30

宋慧乔名气响变全亚洲，经常飞往国外参加各类活动、采访，然而最近国外的一则报导却把乔妹放到了韩国舆论的烈火上煎烤，连累她被批浑身满是公主病。

几天前，宋慧乔前往摩纳哥为品牌活动并接受了某媒体采访，而韩媒也很快关注到了这件事情，并将采访内容加以「加工」，呈现到韩国网民眼中的宋慧乔采访成了她有公主病的「证据」。

文中指出宋慧乔在谈及计画时表示：「不管是不是按照我的意愿进行的计画,那对我来说只是命运决定的。 」这段采访经过韩媒的加工，变成宋慧乔的婚姻及事业都靠命运决定，从而引发对宋慧乔「态度随意」的抨击。 韩媒还报导了，宋慧乔在采访中被问道「什么时候想戴王冠?宋慧乔回答：如果可能的话，我想在11月22日我的生日那天戴上王冠，在带上王冠的时候,我感觉自己好像变成了公主一样。 此话一出，就让网民们觉得宋慧乔太过矫情，一身公主病。

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对於韩媒和网路上一面倒的负面消息，宋慧乔并未回应，直到一名随宋慧乔出席摩纳哥活动的翻译发声为她抱不平。 翻译表示，一切都是韩国媒体断章取义，只截取了部分采访公之於众，这才引起了很大的误会。 翻译透露，宋慧乔采访中确实提到想在生日佩戴皇冠，但任何人佩戴皇冠，或多或少都有当公主的感觉。 而韩媒故意遗漏了最后一句，其实宋慧乔在采访中还强调「作为普通人，我其实更喜欢朴素简单的穿著打扮。 」

提到宋慧乔「离婚就是命运」的报导，翻译澄清当时宋慧乔说的是「作品都不是刻意去求来的，而是自然而然如命运一般来到我的身边的」。 结果却被韩媒写成「不管是不是按照我的意愿进行的计画，那对我来说只是命运决定的」。

韩媒还强行将宋慧乔的婚姻和命运挂钩，带偏读者和网民的节奏，引发了众人对宋慧乔的舆论抨击。

「图：NATE」

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留言/评论
  • Sishasha LU
    是前面被刻意誤導為婚姻過錯方的後遺症吧⋯⋯真是倒楣！加油啊！
    12分前
  • Clara Wu
    分手也應該有分手的禮儀 女方在確立離婚當天才刪合照，男方在沒有程序還沒完成，在自己作品播出中時發一個帶曖味的聲明，讓大眾以為是女方的錯，韓評結果罵了女方一整個月 我不是他們的粉絲。我覺得女方很可憐。畢竟是曾經相愛的人⋯撕得這樣難看⋯
    1小时前
  • 郑紫妍
    從宋宋的事我更加確定了，除了韓國網民愛亂說話之外，真正愛亂搞鬼的莫過於微博，各種營銷號愛帶風向🙄🙄🙄
    2小时前
  • 毛茸茸
    宋仲基沒事 喬妹就被黑成這樣 韓媒也太偏心 嘖嘖
    1小时前
  • Amy Chang
    不意外 在韓國這個國家 大男人主義很重 把所有不好的一定歸疚於女人 宋慧喬 加油
    1小时前
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