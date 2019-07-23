【賴冠霖解約】賴爸爸發聲：希望兒子能夠在好好的環境下工作！
明星 2019年7月23日 星期二08:30 Rui
這兩日最讓飯圈掛心的事情有兩件，一件是《Produce X 101》新出道組X1的敲定，一件就是《Produce101》第2季出道組、前Wanna One成員賴冠霖向東家CUBE娛樂提出解約要求。
對於賴冠霖解約，賴冠霖的父親也就此事作出了回應，大意為：感謝CUBE對賴冠霖的知遇之恩，但是解約是因為出現了原則問題，而且涉及賴冠霖自身的健康，合約問題還在整理中。 而賴爸爸還透露，作為父親希望兒子能夠在一個好的環境下工作。
賴冠霖從參加《Produe101》開始就備受關注，在廣大國民製作人的應援下從「小雞練習生」火速成長為能夠躋身TOP11，最終出道的真正愛豆。 Wanna One活動中賴冠霖也全力以赴，團隊解散後他也馬不停蹄地積極活動，不僅接拍了各類廣告，還參演了電視劇《初戀那件小事》，剛滿18歲的他可謂前途無量。
隨著賴冠霖提出解約要求後，就有韓媒透露其實從今年3月起賴冠霖身邊就沒了經紀人的身影，他與中國公司的經紀合約也屬有效。 而支持賴冠霖決定的網民們甚至扒出了他這幾個月的工作行程，輪軸轉的工作幾乎沒有休息時間。
「圖：NATE」
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留言/評論
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既然你今日先發呢個post，點解唔update 下昨晚賴冠霖的代表律師發嘅聲明？？你呢段新聞都唔係事實。
2小時前
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http://m.enter.etoday.co.kr/view/news_view.php?varAtcId=166551#cb
Please get the most updated news before sharing with the public.
2小時前
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