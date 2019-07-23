想解約卻被罵慘的賴冠霖終於說出了原因！CUBE偽造印章私自轉讓合約

對於賴冠霖解約這件事在韓網上罵聲不斷（另一方面也有不少網友和粉絲表示支援），大多都是認為他沒有堅持自己的初心，辜負了韓國粉絲們的期待。 終於，賴冠霖開口了，雖然是通過律師傳達，但也讓更多的人知道了解約原因。
賴冠霖的代理律師透露的解約原因有二，首先是經紀公司CUBE在未經賴冠霖本人的同意下，私自將賴冠霖在中國國內的獨家活動經紀權轉讓給了協力廠商。 「賴冠霖於2017年7月25日與CUBE簽訂了經紀合約，2018年1月CUBE將賴冠霖在中國國內的活動經紀權獨家轉讓給了協力廠商，但卻未向賴冠霖本人或賴冠霖的父親做出任何解釋和說明， 賴冠霖也未從這份合約中的得到過任何分紅，他本人也從來沒有簽訂該合約，我方認為沒有比這更嚴重的需要解除合約的事項了。 」
除此之外，CUBE還在未經本人同意的情況下偽造了私人檔，這種行為無異於違法。 「簽訂專屬合約當時，賴冠霖並沒有私人印章，而是用親筆簽名代替的，但後來卻出現了蓋有他印章的檔。 這也就是說有人故意刻印了印章，並在未經他本人同意的情況下，蓋了印章。 這太荒唐了，簡直不可理喻。 」
據悉，賴冠霖於今年4月得知了CUBE將自己在中國國內的獨家代理權轉讓給協力廠商的事情。 3月份CUBE舉辦了「U&Cube Festival」公演，並安排賴冠霖參加，因此與中國方面的公司發生摩擦，在與中國活動經紀人對話的過程中得知了與中國公司簽約一事， 最終因為各種原因導致原本正在商討中的出演某檔中國綜藝的計畫告吹。 另外，最初賴冠霖希望能夠與CUBE和解，但CUBE拒絕了他的要求。
賴冠霖解約消息曝光後，網友紛紛表示擔心。 7月22日晚，賴冠霖通過微博回應解約，並感謝大家的關心，稱：「大家的關心都有收到，不要擔心，相信所有的事情都會得到解決，一切都會好起來的。 漫長的夜晚!」 同時他也更新了IG，表示：「我也想知道怎麼回事，大家不要擔心，一切都會好起來，#Itsbeenalongnigh。」
「圖：新浪微博、instagram、CUBE」
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