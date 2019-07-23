最想跟他一起度假去！BTS防彈少年團 Jin 成夏日旅伴首選 《鬼怪》後睽違兩年半的盛況⋯⋯太妍 OST 持續橫掃音源榜！ 《蒙面歌王》新一代歌王誕生！聽說他剛從義大利回來，很會烤PIZZA的男偶像 經常在《PRODUCE X 101》出現而引發大家好奇的「柴犬包」李鎭赫親自開箱裡面裝了什麼！ BTOB Peniel 再度隻身出擊！月底發表新歌〈FLY23〉 倒數兩週⋯⋯JBJ95 即將迷你三輯〈SPARK〉回歸！ 追車、觸碰藝人⋯⋯X1 公司列六大禁忌，呼籲粉絲勿侵犯私生活！ EXO-SC 終於出道 立刻征服 46 國 iTunes 榜首！ 等到花都謝了還沒復出！金秀賢：復出計劃定明年，會和表哥一起行動 深情藥師丁海寅來囉! 10/12來台與你擊掌 Mnet女團回歸《Queendom》出演名單：MAMAMOO、AOA、朴春、(G)I-DLE等，將展開榜單競爭！ UP10TION李鎭赫IG開通首日關注者超過42萬 下月舉辦粉絲見面會 韓劇《Watcher》反轉再反轉！演技派的相遇，真槍實彈看了超過癮～ 金在中有望出演翻拍美劇《Jane The Virgin》擔任男主角 【EXO首爾演唱會】隊長SUHO「被迫」送上腹肌福利♥ XIUMIN傳簡訊詢問伯賢傷勢！ 出道3年連1天都沒有休息過！請夏讀觀眾來信無預警淚崩T^T 想解約卻被罵慘的賴冠霖終於說出了原因！CUBE偽造印章私自轉讓合約 【賴冠霖解約】賴爸爸發聲：希望兒子能夠在好好的環境下工作！ X1 成軍後首直播 全員支持韓勝宇當隊長！ 李真簽約成宥利所屬社！ Fin.K.L永遠走下去吧~❤ APINK初瓏普美限定組合9月初襲港：門票31號開賣！ 「別等了！」Mnet不會發表官方聲明了：說是與不是都很奇怪 《德魯納酒店》IU的男人「李道賢」出演過三部夯劇，是不是覺得他很眼熟呢～

對於賴冠霖解約這件事在韓網上罵聲不斷（另一方面也有不少網友和粉絲表示支援），大多都是認為他沒有堅持自己的初心，辜負了韓國粉絲們的期待。 終於，賴冠霖開口了，雖然是通過律師傳達，但也讓更多的人知道了解約原因。

賴冠霖的代理律師透露的解約原因有二，首先是經紀公司CUBE在未經賴冠霖本人的同意下，私自將賴冠霖在中國國內的獨家活動經紀權轉讓給了協力廠商。 「賴冠霖於2017年7月25日與CUBE簽訂了經紀合約，2018年1月CUBE將賴冠霖在中國國內的活動經紀權獨家轉讓給了協力廠商，但卻未向賴冠霖本人或賴冠霖的父親做出任何解釋和說明， 賴冠霖也未從這份合約中的得到過任何分紅，他本人也從來沒有簽訂該合約，我方認為沒有比這更嚴重的需要解除合約的事項了。 」



除此之外，CUBE還在未經本人同意的情況下偽造了私人檔，這種行為無異於違法。 「簽訂專屬合約當時，賴冠霖並沒有私人印章，而是用親筆簽名代替的，但後來卻出現了蓋有他印章的檔。 這也就是說有人故意刻印了印章，並在未經他本人同意的情況下，蓋了印章。 這太荒唐了，簡直不可理喻。 」



** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

據悉，賴冠霖於今年4月得知了CUBE將自己在中國國內的獨家代理權轉讓給協力廠商的事情。 3月份CUBE舉辦了「U&Cube Festival」公演，並安排賴冠霖參加，因此與中國方面的公司發生摩擦，在與中國活動經紀人對話的過程中得知了與中國公司簽約一事， 最終因為各種原因導致原本正在商討中的出演某檔中國綜藝的計畫告吹。 另外，最初賴冠霖希望能夠與CUBE和解，但CUBE拒絕了他的要求。

賴冠霖解約消息曝光後，網友紛紛表示擔心。 7月22日晚，賴冠霖通過微博回應解約，並感謝大家的關心，稱：「大家的關心都有收到，不要擔心，相信所有的事情都會得到解決，一切都會好起來的。 漫長的夜晚!」 同時他也更新了IG，表示：「我也想知道怎麼回事，大家不要擔心，一切都會好起來，#Itsbeenalongnigh。」



「圖：新浪微博、instagram、CUBE」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞