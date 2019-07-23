X1 成軍後首直播　全員支持韓勝宇當隊長！

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成軍還未滿一週的 X1 在昨晚開了第一次的 V LIVE 直播，恭喜韓勝宇實至名歸地當上隊長，期待他們接下來的活動！

X1 於 22 日在 NAVER V LIVE 上以《X1 1st V LIVE》為題開了第一次的全員直播節目，從韓勝宇、曹承衍、金宇碩（金友席）、金曜漢、李翰潔、車俊昊、孫東杓、姜敏熙、李垠尙、宋亨俊到南道賢都再度正式向粉絲自我介紹，同時各自透露了未來想透過團體活動展現的多樣化魅力。

先前便以傳出 X1 將於 8 月 27 日和 Wanna One 一樣在高尺 Skydome 舉行出道演唱會，當天金宇碩在直播中已再度透露了這個好消息：「這是能親眼看見粉絲的難得機會，所以我們一定會努力準備的。」而韓勝宇也表示：「能在那麼大的場地表演，本身就是一個好好的幾會，我們一定會好好準備、為大家帶來美好的回憶。希望會有很多人來看我們！」

在昨晚的直播中，X1 也由成員現場投票選出了隊長，最後由韓勝宇榮獲自己以外的十位成員支持，毫無懸念地當選隊長。姜敏熙說：「不用多說什麼，他（韓勝宇）就是讓人信賴。」金曜漢也表示：「他永遠是我們的隊長。」孫東杓則說：「（韓勝宇）有像爸爸一樣可靠的感覺，應該很適合當隊長，希望他可以成為我們 10 人的爸爸。」還不忘補上：「不過最受寵的小兒子一定是我。」

車俊昊回想了曾和韓勝宇一起表演的經驗：「當時發現他有很棒的領導能力，覺得他很適合當隊長。」李垠尙則說：「我一直有關注韓勝宇，他的領導能力真的太好了。」宋亨俊也說：「韓勝宇身為大哥，很會照顧也很會領導大家。」曹承衍也同樣肯定：「一起表演過覺得他很會領導弟弟，也能把表演導向好的方向。」

在一片溫馨的稱讚中，李翰潔的見解顯得格外有趣：「韓勝宇有我喜歡的性感長相，還有就像大家一路收看節目所發現的，他真的太適合當隊長了。」南道賢也稱讚：「無論實力或經驗上，由他來當隊長感覺都會很好。」

至於韓勝宇本人則在隊長投票中選擇了曹承衍：「他是兼具唱歌、舞蹈、歌聲和饒舌實力的全方位藝人 (allrounder)，很會幫助朋友，也很擅長帶動氣氛。」

這個直播結束時已吸引了超過 200 萬人觀看，並獲得了 2 億多個愛心。韓勝宇最後代表 X1 表示：「以後我們會持續帶來好消息，並準備好精彩的表演再次出現的，請大家多多期待！」



（照片來源：V LIVE、Swing Entertainment）

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