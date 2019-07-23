【赖冠霖解约】赖爸爸发声：希望儿子能够在好好的环境下工作！
明星 2019年7月23日 星期二08:30 Rui
这两日最让饭圈挂心的事情有两件，一件是《Produce X 101》新出道组X1的敲定，一件就是《Produce101》第2季出道组、前Wanna One成员赖冠霖向东家CUBE娱乐提出解约要求。
对於赖冠霖解约，赖冠霖的父亲也就此事作出了回应，大意为：感谢CUBE对赖冠霖的知遇之恩，但是解约是因为出现了原则问题，而且涉及赖冠霖自身的健康，合约问题还在整理中。 而赖爸爸还透露，作为父亲希望儿子能够在一个好的环境下工作。
赖冠霖从参加《Produe101》开始就备受关注，在广大国民制作人的应援下从「小鸡练习生」火速成长为能够跻身TOP11，最终出道的真正爱豆。 Wanna One活动中赖冠霖也全力以赴，团队解散后他也马不停蹄地积极活动，不仅接拍了各类广告，还参演了电视剧《初恋那件小事》，刚满18岁的他可谓前途无量。
随著赖冠霖提出解约要求后，就有韩媒透露其实从今年3月起赖冠霖身边就没了经纪人的身影，他与中国公司的经纪合约也属有效。 而支持赖冠霖决定的网民们甚至扒出了他这几个月的工作行程，轮轴转的工作几乎没有休息时间。
「图：NATE」
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留言/评论
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既然你今日先發呢個post，點解唔update 下昨晚賴冠霖的代表律師發嘅聲明？？你呢段新聞都唔係事實。
2小时前
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http://m.enter.etoday.co.kr/view/news_view.php?varAtcId=166551#cb
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2小时前
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