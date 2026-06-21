宋慧喬罕見大秀性感美背！超深V禮服掀熱議　網驚呼：真的是她嗎？

演員宋慧喬（20日）公開了在巴黎舉行的華麗晚宴（Gala）活動現場照片，再次展現壓倒性的美貌與氣場。

照片中，宋慧喬以夜晚海景為背景，倚靠在欄杆旁，背對鏡頭站立。尤其最吸引眾人目光的，是她大膽展現的背部線條。正面看起來優雅高貴的她，當轉身背對鏡頭時，背部大面積鏤空的禮服設計完整展露無遺。





僅靠一條細肩帶連接的禮服設計，相較於正面造型，從背後看更顯強烈且迷人的氛圍。





還有她披著針織外套，以從容自在的神情擺出姿勢，展現出身為品牌大使的高級時尚氣質。即使穿著同一套服裝，她也透過不同角度與表情展現截然不同的魅力，令不少網友讚嘆不已。

此次活動是全球美妝品牌 Guerlain（嬌蘭）舉辦的 Gala 晚宴。身為品牌大使的宋慧喬，出席了在 Orient Express Corinthian 舉行的 Wellness Art 活動，為現場增添光彩。

照片公開後，網路社群與SNS上立刻湧現熱烈反應，紛紛表示：「真的是宋慧喬嗎？」、「居然是靠一條細肩帶撐住的禮服」、「背影比正面更讓人驚訝」、「整體氛圍看起來完全不同」等。

此外，宋慧喬即將透過韓國Netflix原創影集《夢響年代》與觀眾見面。該劇是編劇 盧熙京 的最新作品，以1960至1980年代的韓國演藝圈為背景，描繪懷抱成功夢想的人們跌宕起伏的人生故事。

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