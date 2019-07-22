《PRODUCE X 101》涉刷票做票引眾怒，這組數據要說巧合那就真的太巧合了

《Produce X 101》最新出爐的X1 11人有沒有你的ONE PICK呢？ 除了X1的最終人選以外，這幾日飯圈的熱議話題就是《Produce X 101》涉嫌投票造假，又一次把Mnet拱上了輿論的風口浪尖。
不少網民質疑Mnet存在暗箱操作偽造票數和出道人選。 大家質疑節目組造假的原因如下。 從第1名至第20名練習生的直播投票得票數之間的票數差是按照一定的規律反復出現。 獲得第2名的金宇碩的得票數為130萬4003票，與獲得第1名的金曜漢的得票數的票數差為29978票。 獲得第4名的宋亨俊與獲得第3名的韓勝宇的得票數的票數差也為29978票，依次，第7名與第6名的票數差，第8名與第7名的票數差，第11名與第10名的票數差，也均為29978票。 5組相同的票數差說是巧合也未免太過巧合了吧。
除此之外的名次之間出現相同票數差的情況也存在著重複情況。 各排名都有既定係數，再同乘以7994.442得出與最終投票數一致的資料。 7494票、7495票、119911票、104922票這組數據也重複出現了2次，如此具有規律性的重複不得不讓網民們懷疑，有網友解釋，可能是實際得票數比公開得票數相比要低很多，或者是因為某種理由而將20名練習生的得票數進行了一定程度的上提。
網友們還自發對投票數造假疑惑發表了聯合聲明，表示：「投票數造假疑惑是對國民製作人的權益的欺騙，同時也使X1的名譽受損。 特別是直播短信投票是100韓元/次的付費投票。 出道不僅僅是練習生們的夢想，也是粉絲們的目標。 因此投票數造假疑惑是欺騙了為了練習生出道的夢想而努力奮鬥的國民製作人們。 這也是使我們對Mnet推出的所有競賽類綜藝節目的公平性和公正性全面產生懷疑的重要事情，因此Mnet方面必須透明的公開投票數以及相關資料。 」
此外，網友們為出道失敗的練習生們定制了另一個組合BY9，包括具正模、金敏奎、李鎮赫、Tony、咸元進等人，大家甚至正在籌集BY9的應援棒設計圖、地鐵廣告、表示只等這幾人出道就行。並以此向各家公司呼籲，不要浪費這些練習生的才能。
「圖：theqoo」
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