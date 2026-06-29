《新進社員姜會長》第 10 集收視 11.1% 創歷史新高，殺害會長神祕真兇現形！反轉不斷剩最後兩集

距離大結局僅剩最後 2 集的 JTBC 土日連續劇《新進職員姜會長》，收視率再度刷新了自身最高紀錄。根據尼爾森韓國數據顯示，28 日播出的《新進職員姜會長》第 10 集，創下了全國平均 11.1%、首都圈平均 11.2% 的亮眼成績，每分鐘最高收視率更是一度狂飆到 12.1%！

***以下涉及第10集關鍵劇情***



劇中，被姜龍虎（孫賢周 飾）靈魂附身的黃浚炫（李濬榮 飾）假裝在姜在京（田慧振 飾）身邊充當心腹，實則暗中調查殺害姜龍虎的真兇。從姜在京到羅竝募（鄭載成 飾），被懷疑是兇手的人選接連不斷地反轉，讓局勢混亂到了極點。



黃浚炫觀察到羅恩世腳踝扭傷的細節，聯想到護理師在姜龍虎去世前看見「姜在京」使用了安全梯，頓時悟到真相：原來，羅恩世（李瑞安 飾）長期對姜在京懷有自卑感，為了將殺人罪名嫁禍給她，當天竟故意喬裝成姜在京的模樣，潛入病房拔掉了姜龍虎的氧氣管！



正當真兇現形、觀眾以為大局已定之際，全劇最震撼的反轉出現了！姜在京的丈夫閔錫道（權海成 飾）私下秘密前往一棟別墅，所有人以為早已去世的姜龍虎正躺在床上，而姜在成（晉久 飾）則在一旁無微不至地悉心照料。這幕「死而復生」的衝擊性畫面，也為即將迎來大結局的劇情留下了最強懸念！



JTBC 土日連續劇《新進職員姜會長》於每週六晚上 10 點 40分、週日晚上 10 點 30 分隆重播出，香港觀眾可在Viu同步追看！



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