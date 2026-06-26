14年合作畫下句點！宋慧喬告別 UAA，傳將成立個人公司，下半年與孔劉在《夢響年代》夢幻合作引期待

UAA 於今日（26日）表示：「宋慧喬的專屬合約已於近日到期。多年來雙方建立深厚信任，一路攜手同行，如今決定為這段旅程畫下句點，並真心祝福彼此未來的發展。」

公司也感性表示：「宋慧喬與 UAA 一路走來，不僅在韓國，更在全球獲得無數觀眾喜愛。能夠陪伴她走過這段旅程，是我們珍貴又幸福的回憶。」最後也向粉絲喊話，希望大家持續給予站上新起點的宋慧喬更多關心、支持與祝福。



而宋慧喬也透過 IG 限時動態向 UAA 表達感謝之情，寫下：「與 UAA 一起走過的時光真的很幸福，也非常感謝。共度的每一個瞬間，對我來說都是珍貴的回憶，我會永遠珍藏在心中，也真心為 UAA 的每一天應援。」



宋慧喬自 2012 年加入 UAA，與公司攜手合作長達 14 年，不僅是 UAA 旗下第一位簽約演員，也與代表朴賢貞攜手合作多年，建立深厚情誼。隨著合約正式到期，宋慧喬未來預計成立個人經紀公司，展開演藝生涯全新篇章。

去年，宋慧喬透過電影《黑祭司2：闇黑修女》睽違8年重返大銀幕，也在 Netflix 劇集《許願吧，精靈》中，以出道28年來首度特別出演掀起話題。



而她的下一部作品，則是預計於今年下半年上線的 Netflix 原創劇《夢響年代》（原名：慢慢地，強烈地）。該劇集結孔劉、金雪炫、車勝元、李荷妮等豪華卡司，並由知名編劇盧熙京執筆，以1960至1980年代韓國演藝圈充滿野蠻與暴力的時代為背景，講述一群一無所有卻懷抱耀眼夢想的年輕人，奮不顧身追逐成功與成長的故事，也讓不少粉絲更加期待宋慧喬的新作。



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