今天正式离婚！宋仲基与宋慧乔的下一步？

宋仲基与宋慧乔传出离婚消息后备受关注，两人接下来在作品上的一举一动也将是观众们关心的焦点。而今7月22日也是法院正式宣布他们离婚成立的日子。
宋仲基於7月5日投入了新电影《胜利号》的拍摄作业，而早在今年1月他就决定演出这部电影，却在距离正式开拍前一周多的时候宣布了离婚消息，也令观众们相当关注，当然也曾考量到因为这离婚的消息使得拍摄的行程有所变更，不过制作团队以及宋仲基本人都正按著行程计画进行。
《胜利号》中宋仲基所饰演的角色，是一个只要有钱赚什么事都愿意做的胜利号飞行员泰浩，这部戏也是他与《狼少年：不朽的爱》的赵承熙导演睽违7年后再度合作。《胜利号》完成之后宋仲基很有可能接演新戏《波哥大》，他也将立刻投入宣传活动。这部电影是描述1990年代移民哥伦比亚的一群年轻人的故事，有90％以上的戏份是在哥伦比亚波哥大地区当地取景，预计明年1月投入拍摄。
随著离婚消息公开后，宋慧乔也出席自己所代言的品牌在中国举办的公开活动，以及一身正式礼服出席珠宝品牌活动，行程也是相当满，在今年秋季也将投入电影《安娜》的拍摄，这也将是宋慧乔相隔5年之后重返大萤幕的作品。《安娜》是由电影《单身骑士》导演李珠英执导，听说与宋慧乔对於此次的合作进行相当长时间的讨论。
宋仲基与宋慧乔於22日上午由首尔家庭法院，宣布本次离婚双方并无精神赔偿以及财产分配等问题，完成了离婚调解的程序。也宣告王子与公主从2017年10月结婚以来，短短一年8个月的时间却走向了分离。
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