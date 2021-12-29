「2021世界百大最美臉孔」排行出爐！LISA奪冠&子瑜退居No.7，一共21位韓星你的最愛上榜沒～

BLACKPINK 海外人氣真的很高啊～，TWICE 也有多位成員上榜，2021百大「世最美」中有你的最愛嗎？

美國電影網站「TC Candler」公布了2021年「世界百大最美臉孔」的排行榜，去年拿下亞軍的BLACKPINK成員Lisa，今年持續高人氣並奪下了冠軍寶座，其他三位成員也通通上榜為團爭光。



而MOMOLAND成員Nancy拿下第五，TWICE成員周子瑜今年退居第7（2019年的世最美冠軍），Nana第10，以上四人進入了TOP.10。

此外，一起來看看上榜百大「世最美」的韓國女星有誰吧！

1．LISA（BLACKPINK）



5．Nancy（MOMOLAND）



7．子瑜（TWICE）



10．Nana（林珍兒）



13．瑟琪（Red Velvet）



17．Rosé（BLACKPINK）



20．YooA（Oh My Girl）



22．雨琦（(G)I-DLE）



24．Sana（TWICE）



26．Jisoo（BLACKPINK）



30．Jennie（BLACKPINK）



34．彩領（ITZY）



38．寧寧（aespa）



43．采媛（APRIL）



45．Chung Ha（金請夏）



47．Somi（全昭彌）



50．娜璉（TWICE）



62．金鍍我（FANATICS）



68．Momo（TWICE）



80．恩熙（宇宙少女）



84．頌樂（MAMAMOO）



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