「2021世界百大最美臉孔」排行出爐！LISA奪冠&子瑜退居No.7，一共21位韓星你的最愛上榜沒～

「2021世界百大最美臉孔」排行出爐！LISA奪冠&子瑜退居No.7，一共21位韓星你的最愛上榜沒～

明星   2021年12月29日   星期三10:00   MiJimin   1

（封面圖源：youtube@ TC Candler、FB@TWICE、IG@nancyjewel_mcdonie_）

BLACKPINK 海外人氣真的很高啊～，TWICE 也有多位成員上榜，2021百大「世最美」中有你的最愛嗎？

美國電影網站「TC Candler」公布了2021年「世界百大最美臉孔」的排行榜，去年拿下亞軍的BLACKPINK成員Lisa，今年持續高人氣並奪下了冠軍寶座，其他三位成員也通通上榜為團爭光。
（圖源：youtube@ TC Candler）

而MOMOLAND成員Nancy拿下第五，TWICE成員周子瑜今年退居第7（2019年的世最美冠軍），Nana第10，以上四人進入了TOP.10。

此外，一起來看看上榜百大「世最美」的韓國女星有誰吧！

1．LISA（BLACKPINK）
（圖源：youtube@ TC Candler）（圖源：youtube@ TC Candler）
5．Nancy（MOMOLAND）
（圖源：youtube@ TC Candler）
7．子瑜（TWICE）
（圖源：youtube@ TC Candler）
10．Nana（林珍兒）
（圖源：youtube@ TC Candler）
13．瑟琪（Red Velvet）
（圖源：youtube@ TC Candler）
17．Rosé（BLACKPINK）
（圖源：youtube@ TC Candler）
20．YooA（Oh My Girl）
（圖源：youtube@ TC Candler）
22．雨琦（(G)I-DLE）
（圖源：youtube@ TC Candler）
24．Sana（TWICE）
（圖源：youtube@ TC Candler）
26．Jisoo（BLACKPINK）
（圖源：youtube@ TC Candler）
30．Jennie（BLACKPINK）
（圖源：youtube@ TC Candler）
34．彩領（ITZY）
（圖源：youtube@ TC Candler）
38．寧寧（aespa）
（圖源：youtube@ TC Candler）
43．采媛（APRIL）
（圖源：youtube@ TC Candler）
45．Chung Ha（金請夏）
（圖源：youtube@ TC Candler）
47．Somi（全昭彌）
（圖源：youtube@ TC Candler）
50．娜璉（TWICE）
（圖源：youtube@ TC Candler）
62．金鍍我（FANATICS）
（圖源：youtube@ TC Candler）
68．Momo（TWICE）
（圖源：youtube@ TC Candler）
80．恩熙（宇宙少女）
（圖源：youtube@ TC Candler）
84．頌樂（MAMAMOO）
（圖源：youtube@ TC Candler）

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留言/評論
  • 我家容仙🥰
    1小時前
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