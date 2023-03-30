曾開直播表達對公司不滿！請夏與MNH娛樂合約到期不再續約，網友：「終於離開了」

29日，MNH娛樂方面表示：「與本公司在一起7年的請夏，專屬合約將在4月29日結束。」

MNH娛樂表示：「同時《Bear & Rare Pt.2》因內部原因不能在本公司發行，希望粉絲們多多諒解。向長期與本公司在一起的請夏表示衷心的感謝，向給予請夏無私的支持、陪伴的 BYULHARANG 們表示感謝，以後也會爲作爲帥氣的藝人活躍的請夏的新開始應援。」



另外，請夏2016年在《Produce 101》第一季獲得第4名，以限定組合「I.O.I」出道。在團體活動後以SOLO出道，發行了〈Roller Coaster〉、〈Gotta Go〉和〈Love U〉等熱門歌曲。但去年8月，請夏曾在直播表達對公司的不滿「想從公司辭職，請把我辭了吧！」網友們也翻出不少事蹟，像是〈Sparkling〉活動時，公司連一張自拍照都沒有上傳、上傳到推特、IG的內容因為拼寫錯誤反覆上傳、先發行的歌曲沒有好好進行宣傳等。



這次約滿到期離開，讓不少粉絲都相當開心，網友更紛紛表示：「終於離開了」、「希望可以找到好公司」、「請夏真的好可惜，當初超級紅」、「恭喜請夏！希望還可以聽到Pt.2」等等，希望請夏可以找到好的公司啊！

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