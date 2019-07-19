ITZY 首張迷你專輯開放預購　全員畫報曝光！

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再過十天 ITZY 就要發行出道後的首張迷你專輯了，〈IT'z ICY〉除了收錄三首新歌和兩首舊歌，唱片內容物也很值得收藏！

JYP Entertainment 從這週開始陸續公開了 ITZY 成員們為〈IT'z ICY〉拍攝的概念照，比起出道時更加華麗的衣著與新造型，讓五位成員看起來都更耀眼。

禮志



Lia



留眞



彩領



有娜



昨天〈IT'z ICY〉便已開始經由 Synnara、HOTTRACKS、Yes24⋯⋯等韓國各大網站開放預購，這張專輯除了最重要的唱片（兩種版本）本體外，還會贈送寫真書及小卡，以及預購限定的小手冊、小卡、明信片組、貼紙、活動邀請卡及海報。

ITZY 將於 29 日傍晚六點（韓國時間）帶著新專輯回歸，而當晚八點她們也將在 Blue Square I-Market Hall 舉行發片 showcase，很期待這組最強新人會端出什麼樣的新作品！



（照片來源：JYP Entertainment）

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