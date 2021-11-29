請夏：我得將公司養大，不想要公司股份，如果是大公司早就要了XD

請夏作為MNH娛樂的首位藝人，簡直是一手將公司養大~

請夏為宣傳新歌，做客李泳知的YouTube頻道「雖然沒準備什麼菜」。 請夏29日發表的特別單曲《Killing Me》是2月正規一輯后，時隔9個月的回歸，但這次不進行打歌活動。



請夏說明緣由：「某種程度上，我有些小心謹慎，所有人都有艱難的時期嘛，而在那艱難期，對我個人而言也是艱難期，所以想將這個時期killing，而且馬上要到明年了，所以是輕快明朗的歌曲。」



談及舞蹈：「開頭我倒立著，手放在地上，頭很暈，跳著跳著感覺要死了XD」近來很流行跟跳challenge嘛，請夏說李泳知是她這首歌的第一棒，這次也是《Street Woman Fighter》Lachica舞團編舞。



李泳知稱讚請夏唱跳俱佳，是白手起家的類型，雖然不是在大型公司，但憑藉自身努力奮鬥，公司應該給股份。 請夏連說No：「不想要公司，公司股份no thank you，如果是大公司，那肯定已經要了。 我得將公司養大，很難的。」



李泳知談及《SWF》現在使得伴舞大眾化，而在此之前請夏的言論也有輔助消除大眾對伴舞的偏見。 如果因為在後面被叫做back dancer，請夏：「這麼說的話，那我們也沒被叫做front singer嘛。」



最後，兩人都和Weki Meki磪有情是好友，錄製當天請夏和有情也聯絡了，恰逢是Weki Meki回歸日，兩人一起觀看Weki Meki新歌《Siesta》MV。



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