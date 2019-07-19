等不及啦！CIX 出道曲 MV 預告大走科幻路線
KPOP 2019年7月19日 星期五08:45 施乃琪
7 月可說是《Produce 101》第二季的團圓月，裴珍映所屬的 CIX 即將在下週正式出道，而且專輯已早早登上預購榜首！
C9 Entertainment 今天（19 日）釋出了 CIX 首張專輯〈HELLO〉Chapter 1. Hello, Stranger 主打歌 “Movie Star” 的首波 MV 預告片，近 40 秒的影片由眩目的特效和光影變化，營造出宛如科幻片般的場景；雖然還聽不出新歌旋律，這支預告片仍掀起了各國粉絲的熱烈期待。
CIX 由 BX、昇勳、珍映、龍熙和炫晳組成，其中多位成員都曾透過選秀節目露面，可說是集各方期待與支持於一身的新人團體。上週〈HELLO〉開放預購後，更一舉拿下銷售網站的唱片榜第一名。
CIX 將於 23 日傍晚正式發行〈HELLO〉，翌日就會在首爾奧林匹克公園的 SK 手球競技場舉行發片 showcase《你好，陌生人》，大家準備好迎接這組新男團的誕生了嗎？
（照片與影片來源：C9 Entertainment）
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