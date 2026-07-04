蘇志燮《金特務：本色回歸》開外掛！播3集狂飆18.8%登頂「年度劇王」逆天反轉網嚇瘋

「阿爸」魅力沒法擋！由蘇志燮領銜主演的 SBS 全新動作金土劇《金特務：本色回歸》，僅僅播出 3 集就以破竹之勢席捲全韓，全國收視率一舉突破 18.8% 大關、瞬間最高更直接衝破 23%，再度刷新自身紀錄，強勢登頂「2026年迷你劇收視冠軍」！

《金特務：本色回歸》上週首播時以 9.5% 的亮眼成績起跑，第二集便暴漲 6 個百分點、一舉衝破 15.7%，而昨晚的最新成績更是直接「開外掛」大爆發。這波超狂的收視漲幅讓全網大呼不可思議，立即在南韓論壇掀起熱議：「天吶！這時代居然還能看到逼近 20% 的無線台劇！」、「節奏明快，看得人心裡痛快舒爽」、「故事簡單、動作戲漂亮，收視高完全不意外」、「蘇志燮真的很會拍打戲」、「這題材不分性別年齡，大家都愛看」、「敲碗今晚直接衝破 20%！」



***以下內容涉及第 3 集關鍵劇情，請斟酌閱讀***



兄弟義氣爆棚！蘇志燮淚崩痛哭引共鳴

昨日播出的劇情中，金部長（蘇志燮 飾）深信失蹤的女兒敏智（徐貹旼 飾）依然活在世上，戰力覺醒的他二話不說立即脫逃，並與患難好友成漢洙（崔大勳 飾）、朴鎮哲（尹敬浩 飾）展開一場賭上性命的生死合作。



然而，在好不容易奪回女兒的手機後，金部長看著螢幕，這才遲遲發現女兒過去獨自度過的孤獨與痛苦時光。這份遲來的真相讓他深陷內疚感中，當場拋下鋼鐵硬漢的形象，在好兄弟面前崩潰淚崩：「為什麼我沒有早點發現？」



神反轉：身邊人全是臥底！「斷崖式結局」網嚇瘋

更震撼的反轉是：原來金部長的銀行同事鄭尚雅（孫娜恩 飾）和洗衣店老闆（朴珍扜 飾），真實身份全都是奉命暗中監視他的「臥底探員」！



而隨著北韓特種部隊出身的間諜朴江城（金成圭 飾）及特務局探員齊聚加入戰局，讓整場追捕陷入前所未有的致命危機。在第 3 集尾聲，朴江城直接用槍口頂住金部長的後腦，極度緊繃、一觸即發的結局讓觀眾全看傻了眼。



高潮迭起、爽度破表的《金部長》第 4 集，將於今晚 9 點 50 分火熱播出，海外觀眾可在Netflix同步緊貼追看！

▽第四集預告震撼公開：



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