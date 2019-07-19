韓國網友推薦《Produce X 101》男團出道名稱：你選哪一個？
綜藝 2019年7月19日 星期五09:00 Sani
近日韓國網友分享了《Produce X 101》即將出道的男團的理想名字，有沒有擊中你的心的呢？
Mnet《Produce X 101》從6月29日開始在官網上募集最終11名練習生的出道男團名字，目前已經有超過2萬人參加募集，其中不少都體現了本季的特寫——字母「X」，或者延續前輩團裡名字的「ONE」。
目前人氣較高的候選名字有這幾個：
1X1，因為「1X1=1」；
SS101，因為「I’m your man」；
foX，因為「不經意間讓人越來越上心的樣子很像狐狸」；
X-boyfriend，這個不必多說了吧XD
X Korea，因為「希望變得像X Japan一樣有名」；
此外還有：FLOWXIN，ITEN，1i1，ONXI，IXION，IONEX，IXI，ONE-X，I-tencity，INOUS，等等...... 真的就是各種X和ONE的組合XD
今晚就是《Produce X 101》的決賽了，出道的名字你也有idea嗎？ 一起來分享吧！
（圖源：Mnet等）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞