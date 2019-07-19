韓國網友推薦《Produce X 101》男團出道名稱：你選哪一個？

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近日韓國網友分享了《Produce X 101》即將出道的男團的理想名字，有沒有擊中你的心的呢？

Mnet《Produce X 101》從6月29日開始在官網上募集最終11名練習生的出道男團名字，目前已經有超過2萬人參加募集，其中不少都體現了本季的特寫——字母「X」，或者延續前輩團裡名字的「ONE」。

目前人氣較高的候選名字有這幾個：

1X1，因為「1X1=1」；

SS101，因為「I’m your man」；

foX，因為「不經意間讓人越來越上心的樣子很像狐狸」；

X-boyfriend，這個不必多說了吧XD

X Korea，因為「希望變得像X Japan一樣有名」；



此外還有：FLOWXIN，ITEN，1i1，ONXI，IXION，IONEX，IXI，ONE-X，I-tencity，INOUS，等等...... 真的就是各種X和ONE的組合XD



今晚就是《Produce X 101》的決賽了，出道的名字你也有idea嗎？ 一起來分享吧！



（圖源：Mnet等）

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