韩国网友推荐《Produce X 101》男团出道名称：你选哪一个？

韩国网友推荐《Produce X 101》男团出道名称：你选哪一个？

综艺   2019年7月19日   星期五09:00   Sani   2

近日韩国网友分享了《Produce X 101》即将出道的男团的理想名字，有没有击中你的心的呢？

Mnet《Produce X 101》从6月29日开始在官网上募集最终11名练习生的出道男团名字，目前已经有超过2万人参加募集，其中不少都体现了本季的特写——字母「X」，或者延续前辈团里名字的「ONE」。

目前人气较高的候选名字有这几个：

1X1，因为「1X1=1」；

SS101，因为「I’m your man」；

foX，因为「不经意间让人越来越上心的样子很像狐狸」；

X-boyfriend，这个不必多说了吧XD

X Korea，因为「希望变得像X Japan一样有名」；

此外还有：FLOWXIN，ITEN，1i1，ONXI，IXION，IONEX，IXI，ONE-X，I-tencity，INOUS，等等...... 真的就是各种X和ONE的组合XD

今晚就是《Produce X 101》的决赛了，出道的名字你也有idea吗？ 一起来分享吧！

（图源：Mnet等）

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