i-dle薇娟確定出演《清潭國際高等學校》全新篇章！捲入「新任女王」權力之爭

人氣女團 i-dle 成員 薇娟 確定出演《清潭國際高等學校：皇家營》全新一季，引發熱烈關注。

憑藉校園題材成功建立品牌知名度的 OTT 作品《清潭國際高等學校》，確定將以新一季回歸。韓媒《韓國經濟》引述電視圈消息報導，即將以新一季回歸的《清潭國際高等學校：皇家營》備受期待。

《清潭國際高等學校》以人人嚮往的貴族名校清潭國際高中為背景，描繪學生們的慾望與衝突。自2023年5月推出第一季後，接連製作至第二季，並透過 Wavve 與 Netflix 上線，在全球受到觀眾喜愛。



據悉，該作品將延續原有世界觀，同時展開全新故事。劇情以準備轉學進入清潭國際高中的準高二學生訓練營為背景，聚焦太陽集團會長的私生子女與學校「新任女王」之間的衝突與對立。

主角「世美」一角已確定由女團 i-dle 成員薇娟飾演。世美是太陽集團的獨生女，在強大家族勢力的支持下如同公主般長大，是一個從周遭人對自己的敬畏與不自在中獲得安全感的人物，同時也是清潭國際高中的核心人物之一。薇娟將透過世美一角展現充滿魅力與氣場的全新形象。





《清潭國際高等學校》自2023年推出第一季後，接連製作至第二季，在韓國及海外皆獲得高人氣。此次新作也將進一步擴展作品世界觀，令人相當期待。

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