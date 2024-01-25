是小海南！《404》李津宇長成182型男！GHOST9愛豆活動外也演戲，網：像宋仲基

《PRODUCE X 101》（因為是《PRODUCE》系列第四季，又俗稱《404》）2019年播畢至今逾4年，還有哪些當時沒出道的練習生，你還深刻記得呢？近期有位練習生不斷被韓網回憶起，是「小海南」李津宇。

李津宇當時參賽介紹自己來自海南郡，所以暱稱「小海南」（音譯「海南米」），節目上種種呆萌反應與可愛表演令觀眾印象深刻，可惜第三次排名儀式慘遭淘汰，後來才經由‎法院證實他的淘汰是節目造假。



韓網instiz與theqoo等等論壇大約從去年下半年到最近幾天，隔一段時間就有相關文章回憶李津宇參加《404》的畫面，並貼出他的近況照。欣賞完他的近照，網友都忍不住讚嘆「真的長大了」、「很有演員臉，希望去當演員」、「越來越像宋仲基」……等等。李津宇參加《PRODUCE X 101》當年才15歲，今年即將滿20歲，去年在所屬團體GOST9回歸秀上透露又長高了、長成182公分‎，加上樣貌愈加帥氣，也難怪大家對他的成長相當欣慰。

▼「現在備受衝擊的《PRO X》李津宇近況...jpg」



▼「感覺長得很好的《PRO X》小海南李津宇近況.jpg／今年成年了，身高182cm／好像有很多人說長得像宋仲基」



▼‎「大轉變的《PRO X》李津宇近況」、‎「別人家的孩子都長得快→《PRODU》小海南優秀近況.jpg.x」、‎「洪錫天的點讚對象NEW」‎



▼李津宇去年底開設了個人IG，照片積極輸出



雖然李津宇從《PRODUCE X 101》淘汰，但當年就和同公司一起參賽的練習生李優珍（前譯李宇鎮）與李兌昇（前譯李太勝）組成限定男團TEEN TEEN出道，後來三人再擴組成9人男團GHOST9（黃棟俊、SHIN、孫準亨、李康成、崔峻晟、Prince、李兌昇、李優珍、李津宇，黃棟俊與李兌昇目前已退團）。GHOST9去年參賽競演節目《PEAK TIME》雖未能闖進決賽，但些許提高了團體知名度，李津宇拜冠軍團VANNER泰煥「為師」，兩人師徒情也令人深刻，結束比賽後還和GHOST9隊長孫準亨與其他團參賽者發行單曲〈NXT2U〉。



除了本業愛豆，李津宇確實也如同網友期望的積極朝戲劇發展。李津宇結束《PRODUCE X 101》後，和同樣參賽的南到賢一同錄取名校翰林藝高並前往就讀，一個舞蹈科一個音樂科，但一起參演了學校拍攝的網路劇《因為是你所以喜歡》，去年底更與woo!ah! Wooyeon、VERIVERY岡旻等合作網路劇《只要動動手指》（Snap and Spark），最新消息李津宇本月更考取了東國大學戲劇系，要成為李政宰、趙寅成等演藝圈前輩的學弟。



文末就來聽聽李津宇所屬GHOST9去年發行的〈RUCKUS〉吧（編按：封面圖是李優珍，和李津宇兩個人真的成長很多啊）！以及小編私心想推薦的清新風格〈Up All Night〉。



如果還想欣賞更多照片或影片，小編也能放XD：



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