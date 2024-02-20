宋仲基+宋江+玄彬混合體？《X 101》李津宇真的來到洪錫天節目！帥氣又暖心引討論

參賽《PRODUCE X 101》小有名氣，正以男團GHOST9成員活動的「小海南」（海南米）李津宇，近期不斷被韓網提起，讚許他「好好得長大了」、「有宋仲基的感覺」等等，就連知名同志藝人洪錫天突然追蹤了他也被拿出來討論

*相關報導回顧：是小海南！《X 101》李津宇長成182型男！GHOST9愛豆活動外也演戲，網：像宋仲基



洪錫天上月中旬追蹤了李津宇個人IG，想不到本月初便邀請他上自己的YouTube節目《洪錫天的寶石盒》！《洪錫天的寶石盒》是個以洪錫天個人觀點為出發的節目，以他身為Gay的眼光蒐羅演藝圈寶藏男藝人的談話互動節目，最新第13集、第13顆寶石就是李津宇。



節目進入正題要介紹李津宇，洪錫天便激動不已說他是「寶石中的寶石」，說自己太晚發現李津宇了，發現時毫不猶豫的追蹤了，還驕傲的說自己追蹤他的事情被寫成文章到處轉傳。他和Gay後輩、YouTuber「金DDOLDDOL」見到李津宇現身更是被他的美貌激動到不行，和工作人員齊說他有宋江、李敏鎬、宋仲基、玄彬的影子，李津宇聽了各種讚美也害羞。



問李津宇突然因「洪錫天的新點讚對象」登上熱門的感想，他很坦白的說：「我很開心，有個傳言被洪錫天前輩肯定的話，會大發。」洪錫天也很坦率的說自己看《PRODUCE X 101》的時候被金曜漢（現WEi成員）迷得不要不要的，沒注意到李津宇，不過很欣慰李津宇好好的長大了。



雖然可見李津宇很緊張，但他和洪錫天相處過程讓觀眾看了很舒服、很溫暖，包括李津宇不諱言看了《寶石盒》最印象最深是‎劉台午嘴對嘴親了洪錫天，還有聽見洪錫天的出櫃故事站起來抱了抱他想安慰他。



李津宇會自稱「小海南」的綽號正因為他來自全羅南道海南郡，聊到父母，他說自己父母工作是種大白菜，從小就會幫忙農事，在當上愛豆當覺得累的時候都會想到父母，「就覺得這些都不算什麼」。李津宇還當場示範怎麼切大白菜、怎麼看大白菜好壞，甚至直接生吃了，尾聲更怕大白菜被丟掉跑回來拿走。



節目播出後，YouTube網友和洪錫天一樣，不是稱讚他帥或暖心，就是稱讚他謙虛孝順，留言如：

「不是開玩笑，真的好帥啊……好像是近期看過的最棒美貌」、「真的有宋江的樣子，連宋仲基玄彬都有，美貌+180（身高）簡直不像話，大發吧海南。」

「不知道是不是只有我這麼覺得……從農村或地方來的朋友……像以前的人那樣，有更真摯沉穩的感覺，很有魅力……」

「能感受人很善良，是看寶石盒到現在覺得最善良的人。」

「哇……感覺是目前出演的愛豆中對洪錫天最親切的，完全沒有不舒服的感覺，應該會紅起來」

「應該會紅……希望以後也能帶著純真謙虛的初衷繼續成長。」

「不單純是因為長得帥吧，連人品都像寶石一樣。」

▼完整節目

如節目所提到，李津宇正在由張東民、SHINee Key、IVE安兪眞等人出演的燒腦綜藝節目《犯罪現場歸來》中擔任偵探助理，也正積極朝戲劇發展，最新消息是考取了東國大學戲劇系，對他有興趣的觀眾不妨關注他個人或團體GHOST9活動吧！



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