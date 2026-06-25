TWICE定延被抓包密會VARO娛樂！親姊孔升妍助攻搶當「演技豆」，和邊佑錫當同門就差一步

TWICE成員定延傳出即將跨界當演員，而且她相中的不是別家，正是親姊姊孔升妍所屬的經紀公司「VARO娛樂」！據韓媒《OSEN》獨家爆料，定延近期已和VARO方面私下碰面，針對未來的演員路做了深度討論，消息一出立刻引發粉絲熱議。

對此，VARO娛樂相關人員向《OSEN》低調回應：「確實有和定延見面，但目前關於專屬合約還沒有任何確定的事情。」話沒說死，留下無限想像空間。

其實定延的演員出道作早就敲定了！她確定出演電影《新兵：The Movie》，這也是她2015年以TWICE出道以來，時隔10年首度登上大銀幕。 該片改編自先前在ENA電視台播出、口碑相當不錯的《新兵》系列，定延將在片中飾演護理軍官，正式跨足戲劇圈。



會找上VARO娛樂其實一點也不意外——她的親姊姊孔升妍正是該公司旗下演員，前不久剛憑《21世紀大君夫人》中的「大妃娘娘」給觀眾們留下深刻的印象。《背著善宰跑》、《21世紀大君夫人》的男主角邊佑錫也同屬一家。 定延選擇從姊姊的公司起步，外界普遍解讀為「家人帶路」，既安心又合理。



隨著定延對演戲展現積極態度，外界也開始關注她和TWICE的續約狀況。 對此，JYP娛樂僅簡短回應：「和定延的續約討論還在進行中，持續在溝通。」沒有多做說明。

繼成員多賢先前也宣佈將同時發展演員事業后，定延成為隊內第二位「歌手+演員」並行路線的成員。 接下來她會如何兼顧團體活動與個人演藝路，粉絲們可是既期待又好奇啊！

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