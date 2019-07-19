《新入史官丘海昤》首播後車銀優演技被韓國網友罵慘：臉是天才，演技是...

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《新入史官丘海昤》火熱播出中，臉天才車銀優+氣質美人申世景這對顏值CP的加盟讓不少顏粉們早早就嚷著一定要追劇。但才開播兩集就有韓國觀眾打算棄劇，原因是實在無法忍受車銀優的演技。

漂亮的小哥哥誰都喜歡，有一張漂亮的臉蛋，就是一張快捷通行證。唱而優則演的車銀優拍劇沒多久就已經是男一號了。 前一部主演的《我的ID是江南美人》被觀眾們吹爆，不光有盛世美顏，更有鑒婊達人，分分鐘圈粉。因為有了上一部的好成績，這部《新入史官丘海昤》自然引起了更多的關注。



新劇《新入史官具海玲》以在動盪的19世紀初受到性別歧視的女士們為主人公，講述她們力圖改變「男女有變，貴賤之分」這一恒久的真理，也是新進女史官們的宮廷生存記及桃源大君李棽和丘海昤的愛情故事。車銀優飾演桃源大君「李棽」，被關在宮裡的孤獨母胎SOLO王子，在宮外則是漢陽人氣最高的戀愛小說家。過著雙重生活的日子裡，他與正直的史官、合法的跟蹤狂「丘海昤」結緣，孕育出愛情。



也許是期望越大失望也越大，車銀優的演技遭到了韓國網民們的批評，說他面部僵硬毫無演技可言，表情永遠只有瞪眼睛張嘴巴這一個。明明場景、氛圍都不同，為何車銀優的表演卻一模一樣完全沒有變化。除此之外，車銀優的台詞也備受吐槽，原本古裝戲就要求演員的台詞要帶「文言文式發音」，車銀優的台詞口氣過於現代化不說，夾在其他演技過硬的演員中間更是凸顯問題。



電視劇播出後，就有韓媒對車銀優的演技提出了質疑，沒想到竟然引發了廣大網友的討論。 細看下來確實有不少網民表示車銀優演技薄弱，不足以擔起男主角重任。

「圖：《新入史官丘海昤》、NATE」

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