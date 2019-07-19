《新入史官丘海昤》首播后车银优演技被韩国网友骂惨：脸是天才，演技是...

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《新入史官丘海昤》火热播出中，脸天才车银优+气质美人申世景这对颜值CP的加盟让不少颜粉们早早就嚷著一定要追剧。但才开播两集就有韩国观众打算弃剧，原因是实在无法忍受车银优的演技。

漂亮的小哥哥谁都喜欢，有一张漂亮的脸蛋，就是一张快捷通行证。唱而优则演的车银优拍剧没多久就已经是男一号了。 前一部主演的《我的ID是江南美人》被观众们吹爆，不光有盛世美颜，更有鉴婊达人，分分钟圈粉。因为有了上一部的好成绩，这部《新入史官丘海昤》自然引起了更多的关注。



新剧《新入史官具海玲》以在动荡的19世纪初受到性别歧视的女士们为主人公，讲述她们力图改变「男女有变，贵贱之分」这一恒久的真理，也是新进女史官们的宫廷生存记及桃源大君李棽和丘海昤的爱情故事。车银优饰演桃源大君「李棽」，被关在宫里的孤独母胎SOLO王子，在宫外则是汉阳人气最高的恋爱小说家。过著双重生活的日子里，他与正直的史官、合法的跟踪狂「丘海昤」结缘，孕育出爱情。



也许是期望越大失望也越大，车银优的演技遭到了韩国网民们的批评，说他面部僵硬毫无演技可言，表情永远只有瞪眼睛张嘴巴这一个。明明场景、氛围都不同，为何车银优的表演却一模一样完全没有变化。除此之外，车银优的台词也备受吐槽，原本古装戏就要求演员的台词要带「文言文式发音」，车银优的台词口气过於现代化不说，夹在其他演技过硬的演员中间更是凸显问题。



电视剧播出后，就有韩媒对车银优的演技提出了质疑，没想到竟然引发了广大网友的讨论。 细看下来确实有不少网民表示车银优演技薄弱，不足以担起男主角重任。

「图：《新入史官丘海昤》、NATE」

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